Багато працівників готові звільнитися, аби не повертатися до офісів на повний робочий день, – Microsoft

4 з 10 молодих людей, котрі працюють, зізналися, що готові звільнитися, якщо роботодавці спробують змусити їх повернутися до офісів на повний робочий день

У США з квітня по жовтень 2021 року добровільно звільнилися 24 млн людей. Судячи з результатів опитувань, проведених на замовлення Microsoft, майже половина дорослого працевлаштованого населення розглядає можливість залишити роботу. 4 з 10 представників поколінь Y та Z (тобто народилися після 1981 року) зізналися, що готові звільнитися, якщо роботодавці спробують змусити їх повернутися до офісів на повний робочий день. Про це пише журнал Фокус у статті "Полювання на зумерів".

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У новій реальності співробітники вже не бояться втратити роботу, тому претензії на адресу наймачів звучать набагато частіше та наполегливіше. У тих же США у жовтні минулого року розпочалася хвиля масових страйків, участь у них взяли понад 100 тис. осіб. У країні досить швидко сформувалися кілька нових профспілок, і вони набули значної ваги у суспільстві.

Оскільки йдеться про світовий центр тяжіння робочої сили, куди десятиліттями з'їжджалися трудові мігранти з усього світу, американський тренд певною мірою репрезентує картину, що склалася на глобальному ринку праці.

Наприклад, у Китаї персонал кількох великих компаній, які вважаються ключовими гравцями світового ринку технологій, організував акції протесту з вимогою скорочення робочого дня.

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Нагадаємо, на думку HR-експертки Тетяни Пашкіної, у недалекому майбутньому вища освіта перестане бути настільки необхідною, а сьогоднішні 18-річні отримуватимуть нову професію кожні 5 років.