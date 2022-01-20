Украинского певца Геннадия Витера обокрали в Шри-Ланке обезьяны (видео)

Вероятно, артист стал жертвой цейлонских макак, которые проживают в Шри-Ланке рядом с людьми и иногда ведут себя агрессивно.

Украинский певец Геннадий Витер, выступающий под псевдонимом Gena Viter, попал в курьезную ситуацию во время путешествия по Шри-Ланке — он стал жертвой местных обезьян, которые стащили у него личные вещи. О своих приключениях артист рассказал в своем Instagram.

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По его словам, артиста "обворовали" обезьяны во время экскурсии, в момент, когда он хотел сделать фотографии местных пейзажей. Достав свой смартфон, он отложил в сторону свою сумочку, в которой находились документы, ключи от номера гостиницы и ключи от автомобиля. Внезапно подбежали две обезьяны и одна из них схватила сумку, быстро взобравшись на пальму.

"Одна из них схватила мою сумку и понеслась галопом по пальме, залезла на нее, и, у меня такое впечатление, показывала мне немыслимые знаки", — сказал Витер, пытаясь повторить те жесты, которые показала ей "воровка".

Артист понял, что пытаться отнять сумку у обезьяны бесполезно, однако при этом не растерялся и попросил местных жителей, которые знают, что делать в подобных ситуациях, помочь ему вернуть "украденные" вещи.

"Я не знаю каким чудом, но они с ней смогли договориться и сумка с документами оказалась у меня в руках", — сказал Геннадий.

В заключении артист попросил своих подписчиков не быть самоуверенными и не думать, что с ними такого никогда не случится.

Стоит отметить, что в Шри-Ланке по соседству с людьми живут цейлонские макаки, которые иногда ведут себя агрессивно и могут своровать мелкие предметы — фотоаппарат, телефон, документы, сумку и многое другое. Макаки достаточно пугливы и ходят всегда стаями. Первым появляется вожак, который осматривает местность, а далее появляются и другие приматы.

Если макаки увидят в руках человека что-то съедобное, например мороженое или банан, они могут напасть, что может быть достаточно опасным.

Напомним, что на Бали местные обезьяны научились обворовывать туристов, требуя в качестве выкупа различные лакомства. По словам специалистов, макаки предпочитают нацеливаться на те предметы, которые люди с большей вероятностью обменяют на еду.