Українського співака Геннадія Вітера обікрали у Шрі-Ланці мавпи (відео)

Ймовірно, артист став жертвою цейлонських макак, які проживають у Шрі-Ланці поряд із людьми й іноді поводяться агресивно.

Український співак Геннадій Вітер, який виступає під псевдонімом Gena Viter, потрапив у курйозну ситуацію під час подорожі Шрі-Ланкою — він став жертвою місцевих мавп, які вкрали в нього особисті речі. Про свої пригоди артист розповів у своєму Instagram.

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За його словами, артиста "обікрали" мавпи під час екскурсії, у момент, коли він хотів зробити фото місцевих краєвидів. Діставши свій смартфон, він відклав убік свою сумочку, в якій знаходилися документи, ключі від номера готелю та ключі від автомобіля. Раптом підбігли дві мавпи й одна з них схопила сумку, швидко видершись на пальму.

"Одна з них схопила мою сумку та помчала галопом по пальмі, залізла на неї, і, в мене таке враження, показувала мені немислимі знаки", — сказав Вітер, намагаючись повторити ті жести, які показала "злодійка".

Артист зрозумів, що намагатися забрати сумку в мавпи марно, проте при цьому не розгубився і попросив місцевих жителів, які знають, що робити в подібних ситуаціях, допомогти йому повернути "вкрадені" речі.

"Я не знаю яким дивом, але вони з нею змогли домовитися і сумка з документами опинилася в мене в руках", — сказав Геннадій.

На закінчення артист попросив своїх підписників не бути самовпевненими і не думати, що з ними такого ніколи не станеться.

Варто зазначити, що в Шрі-Ланці по сусідству з людьми живуть цейлонські макаки, які іноді поводяться агресивно та можуть поцупити дрібні предмети — фотоапарат, телефон, документи, сумку та багато іншого. Макаки досить полохливі та ходять завжди зграями. Першим з'являється ватажок, який оглядає місцевість, а потім з'являються інші примати.

Якщо макаки побачать у руках людини щось їстівне, наприклад, морозиво або банан, вони можуть напасти, що може бути досить небезпечним.

Нагадаємо, що на Балі місцеві мавпи навчилися обкрадати туристів, вимагаючи як викуп різні ласощі. За словами фахівців, макаки вважають за краще націлюватися на ті предмети, які люди з більшою ймовірністю обміняють на їжу.