На Бали обезьяны научились воровать вещи подороже, чтобы получить более ценный выкуп

В храме Улувату макаки начали свой собственный бизнес, охотясь за кошельками и электроникой людей, они ждут выкупа в качестве пищи.

Длиннохвостые макаки, бродящие по древним местам, печально известны тем, что нагло грабят ничего не подозревающих туристов и отбирают их имущество до тех пор, пока им не предложат выкуп в качестве еды, пишет The Guardian.

Исследователи обнаружили, что они также умеют определять, какие предметы больше всего ценят их жертвы и использовать эту информацию для максимизации своей прибыли.

По словам доктора Жан-Батиста Лека, доцента кафедры психологии Университета Летбриджа в Канаде, проницательные макаки предпочитают нацеливаться на те предметы, которые люди с большей вероятностью обменяют на еду, например, кошельки, мобильные телефоны или электронику, а не на шпильки или пустые сумки для фотоаппаратов.

"Эти обезьяны стали экспертами в похищении вещей у рассеянных и упрямых туристов, которые не прислушивались к рекомендациям персонала храма держать все свои ценные вещи в закрытых сумках, прочно привязанных к шее и спине", — сказал Лека.

Потратив более 273 дней на съемку взаимодействия животных и посетителей храма, исследователи обнаружили, что в скором времени макаки потребуют лучшего вознаграждения, например, больше еды за более ценные предметы.

Самое долгое ожидание перед возвратом товара составило 25 минут, включая 17 минут переговоров. Что касается предметов с более низкой стоимостью, обезьяны с большей вероятностью завершили сделку, принимая меньшее вознаграждение.

В отличие от многих предыдущих исследований, в которых изучалось подобное поведение, макаки в Улувату являются свободными животными и не наблюдались в лабораторных условиях.

Согласно исследованию, которое финансировалось Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) и Alberta Gambling Research Institute (AGRI), опубликованное в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society, обезьяны обучаются такому поведению на протяжении всей своей юности, вплоть до четырехлетнего возраста.

"Грабеж и бартер — это проявление культурного интеллекта обезьян. Такое поведение усвоено из-за социального влияния и сохраняется на протяжении не менее 30 лет среди поколений обезьян в этой популяции", — отмечает Лека.

В то время как сотрудники храма в Улувату готовы облегчить отношения между обезьянами и туристами, управление животными является сложной задачей во многих других регионах мира.

Обезьяны-мародеры печально известны тем, что причиняют неприятности по всей Индии – поедают посевы фермеров, совершают набеги на дома в деревнях и городах и даже нападают на медицинских работников и убегают с образцами крови из тестов на коронавирус.

У исследователей есть опасения, что во многих регионах обезьяны стали более агрессивными, из-за того, что пандемия оставила их почти без еды. В прошлом году в Таиланде власти начали их стерилизацию в Лопбури, городе, известном большой популяцией макак.

Отсутствие туристов во время пандемии привело к тому, что животные остались голодными и жить рядом с ними становилось все труднее.