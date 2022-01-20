Суд в Пакистане приговорил к смерти женщину за "богохульную" переписку в WhatsApp

Женщина утверждает, что она стала жертвой мести парня, которому она отказала в близости.

19 января суд в пакистанском городе Равалпинди приговорил мусульманку к смертной казни через повешение за "богохульство". Женщина якобы публиковала в WhatsApp изображения, оскорбляющие пророка Мухаммеда и одну из его жен. Об этом сообщает катарский телеканал "Аль-Джазира".

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По мнению следствия и суда, в 2019 году 26-летняя Аника Атик присылала "оскорбительные" материалы через WhatsApp парню, с которым она познакомилась в онлайн-игре. Обвинение против нее впервые выдвинули еще в мае 2020 года.

"Кощунственные материалы, которые были распространены/установлены обвиняемой женщиной (в мессенджере WhatsApp, — ред), а также сообщения и карикатуры, которые были отправлены заявителю, совершенно невыносимы и нетерпимы для мусульманина", — сказано в приговоре.

Аника Атик не признала свою вину. На суде она заявила, что парень, с которым она переписывалась и который пожаловался на нее властям, намеренно втянул ее в религиозную дискуссию. По мнению женщины, он хотел подставить ее после того, как она отказалась "быть дружелюбной" к нему.

Казнь Аники Атик еще подлежит утверждению Высоким судом города Лахор, где женщина может обжаловать приговор.

По данным ООН, пакистанские апелляционные инстанции отменяют многие приговоры по обвинениям в богохульстве.

Как сообщает "Аль-Джазира", с 1990-х годов, по меньшей мере 80 человек в Пакистане были убиты или казнены из-за обвинений в оскорблении ислама. Среди жертв есть люди, обвиняемые в "богохульстве", члены их семей, их адвокаты и как минимум один судья.

Стоит отметить, что Пакистан — исламское государство и "богохульство" считается там серьезным преступлением.

Так, согласно статье 295C уголовного кодекса Пакистана, каждый, кто в устной или письменной форме, либо визуально, или в форме намека прямо или косвенно, оскверняет пророка Мухаммеда, приговаривается к смертной казни, пожизненному заключению или к уплате штрафа.

Тем не менее, по информации ООН, пакистанские суды обычно приговаривают за "богохульство" к смертной казни.

Примечательно, что призывы к реформе или критика статей Уголовного кодекса Пакистана о преступлениях против религии тоже запрещены законом.

Напомним, движение Талибан, которое захватило власть в Афганистане, похвалило президента РФ Владимир Путина за его слова о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда.