Суд у Пакистані засудив до смерті жінку за "богохульне" листування в WhatsApp

Жінка стверджує, що вона стала жертвою помсти хлопця, якому відмовила у близькості.

19 січня суд у пакистанському місті Равалпінді засудив мусульманку до страти через повішення за "богохульство". Жінка нібито публікувала у WhatsApp зображення, що ображають пророка Мухаммеда та одну з його дружин. Про це повідомляє катарський телеканал "Аль-Джазіра".

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На думку слідства та суду, у 2019 році 26-річна Аніка Атік надсилала "образливі" матеріали через WhatsApp хлопцю, з яким вона познайомилася в онлайн-грі. Звинувачення проти неї вперше було висунуто ще у травні 2020 року.

"Блюзнірські матеріали, які були поширені/встановлені обвинуваченою жінкою (у месенджері WhatsApp, — ред), а також повідомлення та карикатури, які були надіслані заявнику, абсолютно нестерпні та нетерпимі для мусульманина", — сказано у вироку.

Аніка Атік не визнала своєї провини. На суді вона заявила, що хлопець, з яким вона листувалась і який поскаржився на неї владі, навмисно втягнув її у релігійну дискусію. На думку жінки, він хотів підставити її після того, як вона відмовилася "бути доброзичливою" до нього.

Страта Аніки Атік ще підлягає затвердженню Високим судом міста Лахор, де жінка може оскаржити вирок.

За даними ООН, пакистанські апеляційні інстанції скасовують багато вироків за звинуваченнями в богохульстві.

Як повідомляє "Аль-Джазіра", з 1990-х років щонайменше 80 людей у Пакистані було вбито або страчено через звинувачення в образі ісламу. Серед жертв є люди, які звинувачуються у "богохульстві", члени їхніх сімей, їхні адвокати і як мінімум один суддя.

Варто зазначити, що Пакистан — ісламська держава і "богохульство" вважається там серйозним злочином.

Так, згідно зі статтею 295C кримінального кодексу Пакистану, кожен, хто в усній чи письмовій формі, або візуально, або у формі натяку прямо чи опосередковано, опоганює пророка Мухаммеда, засуджується до страти, довічного ув'язнення або до сплати штрафу.

Проте, за інформацією ООН, пакистанські суди зазвичай засуджують за "богохульство" до страти.

Примітно, що заклики до реформи чи критика статей Кримінального кодексу Пакистану про злочини проти релігії також заборонені законом.

Нагадаємо, рух Талібан, який захопив владу в Афганістані, похвалив президента РФ Володимира Путіна за його слова про неприпустимість образи пророка Мухаммеда.