Таліби позитивно оцінили слова Путіна про неприпустимість образ пророка Мухаммеда

Російський лідер заявляв, що образи пророка – це прояв протидії релігійної свободи та образа почуттів мусульман.

Прессекретар уряду талібів Абдул Кахар Балхі привітав слова президента РФ Володимира Путіна про те, що образи на адресу пророка Мухаммеда не є виразом свободи та творчості. Про це глава МЗС написав на сторінці у Twitter.

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Володимир Путін раніше заявляв, що образи на адресу пророка Мухаммеда не є показником свободи слова, а фактом протидії релігійній свободі та образою почуттів мусульман. Водночас Путін заявив про необхідність розблокування всіх активів Центрального банку Афганістану, а також назвав умови для визнання влади талібів у країні.

"Ісламський емірат вітає висловлювання президента Росії Володимира Путіна про те, що образи на адресу великого ісламського пророка Мухаммеда — це не свобода слова, а протидія релігійній свободі та образа священних почуттів мусульман", — написав Абдул Кахар Балхі.

Умовою визнання влади Путін назвав включеність всіх етнічних груп населення управління країною.

Нагадаємо, таліби заборонили насильницькі шлюби в Афганістані, щоб показати Заходу дотримання прав жінок.

6 вересня Талібан заявив про повне захоплення Панджшеру та припинення війни в Афганістані.