Талибы положительно оценили слова Путина о недопустимости оскорблений пророка Мухаммеда

Российский лидер заявлял, что оскорбления пророка — это проявление противодействия религиозной свободы и оскорбление чувств мусульман.

Пресс-секретарь правительства талибов Абдул Кахар Балхи приветствовал слова президента РФ Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не является выражением свободы и творчества. Об этом глава МИД написал на странице в Twitter.

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Владимир Путин ранее заявлял, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не является показателем свободы слова, а фактом противодействия религиозной свободе и оскорблением чувств мусульман. Вместе с этим Путин заявил о необходимости разблокировать все активы Центрального банка Афганистана, а также назвал условия для признания власти талибов в стране.

"Исламский эмират приветствует высказывания президента России Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес великого исламского пророка Мухаммеда — это не свобода слова, а противодействие религиозной свободе и оскорбление священных чувств мусульман", — написал Абдул Кахар Балхи.

Условием для признания власти Путин назвал включенность всех этнических групп населения в управление страной.

Напомним, талибы запретили насильственные браки в Афганистане, чтобы показать Западу соблюдение прав женщин.

6 сентября Талибан заявил о полном захвате Панджшера и прекращении войны в Афганистане.