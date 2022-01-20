В Тонгу после извержения вулкана прибыли самолеты с гуманитарным грузом (фото)

Самолеты пять дней не могли достичь территории острова, отрезанной от внешнего мира из-за вулканического пепла в воздухе.

Два военно-транспортных самолета C-17 и С-130 Hercules из Австралии и Новой Зеландии приземлились в главном аэропорту королевства Тонга. Они привезли гуманитарную помощь местным жителям, контейнеры для воды, генераторы электроэнергии, средства связи. Прибытие второго австралийского самолета С-17 с помощью ожидается в ближайшее время, сообщает France 24.

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Самолеты вылетели с гуманитарным грузом, как только аэропорт Тонги удалось частично расчистить от вулканического пепла. Работа по восстановлению взлетных полос поначалу шла медленно, за день удавалось расчистить всего несколько сотен метров. Но теперь самолет C-17 доставил специальный погрузчик и подметальную машину, которые помогут ускорить процесс очистки.

Персонал новозеландских ВВС следует ковид-протоколам, запрещающим контакты с местным населением. Поэтому на земле военные пробудут всего полтора часа, избегая при этом общения со встречающей стороной.

Япония уже объявила, что отправит в Тонгу два своих самолета С-130 с гуманитарными грузами. О желании помочь пострадавшим тихоокеанским жителям заявили Китай, Франция и ряд других стран.

На помощь в Тонга идут корабли Королевского военно-морского флота Новой Зеландии Wellington и Aotearoa. Их прибытие ожидают 21 января. На кораблях везут опреснительную установку, способную очищать до 70 тысяч литров воды в день. Также прибудут военно-морские гидрографы и водолазы, которые обследуют судоходные каналы возле островов Тонга.

Австралийский военный корабль HMAS Adelaide также вскоре прибудет с гуманитарной помощью, опреснительными установками и с двумя вертолетами Chinook для наблюдений за ситуацией с воздуха.

[ + – ] Австралийские самолеты

Запасы продовольствия в зоне бедствия вскоре могут подойти к концу, потому что "все сельское хозяйство разрушено", сообщил со слезами на глазах спикер Национального собрания Тонга Фатафехи Факафануа. Представители Красного Креста утверждают также, что в Тонга серьезно пострадало водоснабжение из-за попавшей в него в результате цунами соленой воды.

Национальный институт водных и атмосферных исследований Новой Зеландии установил, что в результате извержения в Тонга подводного вулкана образовалась волна избыточного давления, которая начала распространяться по Земле со скоростью более 1200 км в час.

Катастрофа оказалась двойной: в то время, как выброшенный вулканом пепел не давал приземлиться самолетам, поврежденные подводные кабели связи отрезали Тонга от связи с внешним миром.

Ранее Фокус сообщал, что извержение подводного вулкана в Тонга, как считают ученые, вызвало возникновение "атмосферных гравитационных волн", которые обнаружили даже в космосе.