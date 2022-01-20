У Тонгу після виверження вулкана прибули літаки з гуманітарним вантажем (фото)

Літаки п'ять днів не могли дістатися до території острова, відрізаної від зовнішнього світу через вулканічний попіл у повітрі.

Два військово-транспортні літаки C-17 та С-130 Hercules з Австралії та Нової Зеландії приземлилися в головному аеропорту королівства Тонга. Вони привезли гуманітарну допомогу місцевим мешканцям, контейнери для води, генератори електроенергії, засоби зв'язку. Прибуття другого австралійського літака С-17 очікується найближчим часом, повідомляє France 24.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Літаки вилетіли з гуманітарним вантажем, щойно аеропорт Тонги вдалося частково розчистити від вулканічного попелу. Робота з відновлення злітних смуг спочатку тривала повільно, протягом дня вдавалося розчистити лише кілька сотень метрів. Але тепер літак C-17 доставив спеціальний навантажувач і підмітальну машину, які допоможуть прискорити процес очищення.

Персонал новозеландських ВПС дотримується ковід-протоколів, що забороняють контакти з місцевим населенням. Тому на землі військові пробудуть лише півтори години, уникаючи при цьому спілкування зі стороною, що зустрічає.

Японія вже оголосила, що відправить у Тонгу два свої літаки С-130 з гуманітарними вантажами. Про бажання допомогти постраждалим тихоокеанським жителям заявили Китай, Франція і низка інших країн.

На допомогу Тонга йдуть кораблі Королівського військово-морського флоту Нової Зеландії Wellington та Aotearoa. Їхнє прибуття очікують 21 січня. На кораблях везуть опріснювальну установку, здатну очищати до 70 тисяч літрів води на день. Також прибудуть військово-морські гідрографи та водолази, які обстежать судноплавні канали біля островів Тонга.

Австралійський військовий корабель HMAS Adelaide також незабаром прибуде з гуманітарною допомогою, опріснювальними установками та двома вертольотами Chinook для спостережень за ситуацією з повітря.

[ + – ] Австралійські літаки

Запаси продовольства в зоні лиха незабаром можуть добігти кінця, тому що "все сільське господарство зруйноване", повідомив зі сльозами на очах спікер Національних зборів Тонга Фатафехі Факафануа. Представники Червоного Хреста стверджують також, що в Тонга серйозно постраждало водопостачання через солону воду, що потрапила в нього внаслідок цунамі.

Національний інститут водних та атмосферних досліджень Нової Зеландії встановив, що внаслідок виверження в Тонга підводного вулкана утворилася хвиля надлишкового тиску, яка почала поширюватися на Землі зі швидкістю понад 1 200 км на годину.

Катастрофа виявилася подвійною: коли викинутий вулканом попіл не давав приземлитися літакам, пошкоджені підводні кабелі зв'язку відрізали Тонга від зв'язку із зовнішнім світом.

Раніше Фокус повідомляв, що виверження підводного вулкана в Тонга, як вважають вчені, викликало виникнення "атмосферних гравітаційних хвиль", які зафіксували навіть у космосі.