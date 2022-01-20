Хакеры атаковали серверы Красного Креста: украдены данные полумиллиона человек

Руководство организации призвало злоумышленников не продавать и не публиковать украденные персональные данные социально уязвимых лиц.

Серверы Международного Красного Креста и Красного Полумесяца в 60 национальных обществах по всему миру подверглись глобальной хакерской атаке. На компьютерах организации хранились персональные данные более 500 тысяч людей, которыми могли завладеть киберпреступники. Руководство Красного Креста призвало хакеров не продавать и не публиковать эти данные, если они были похищены, сообщает пресс-служба Красного Креста.

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Основной целью хакерской атаки стало швейцарское подразделение Красного Креста, на сервере которого хранилась информация о лицах, пострадавших по всему миру в военных конфликтах и стихийных бедствиях, пропавших без вести и их семьях, о находящихся в местах лишения свободы.

"Мы ошеломлены тем, что информация о социально уязвимых лицах стала объектом атаки и может быть похищена", сказал директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини.

Представляющая МККК Кристал Уэллс сообщила, что достоверно утверждать, что данные были украдены нельзя, потому что на данный момент эти файлы не появлялись в сети интернет. Тем не менее, такая вероятность сохраняется, поскольку по характеру совершенного компьютерного взлома ясно, что преступники имели доступ к этим данным, пояснила Кристал.

Роберт Мардини призвал хакеров проявить ответственность, и не публиковать полученные данные, а также не продавать их, если они действительно находятся в распоряжении киберпреступников.

Ранее Фокус сообщал, что после того, как хакеры атаковали украинские министерства и учреждения, в Польше ввели так называемый начальный уровень угрозы, который означает, что на инфраструктуру государства могут атаковать террористы.