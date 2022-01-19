После хакерских атак на Украину поляки ввели начальный уровень террористической угрозы

Поляки заявляют о напряженной ситуации в регионе и опасаются хакерских атак, которые пережили украинские госучреждения. До воскресенья спецслужбы проведут мониторинг государственных систем кибербезопасности.

В Польше в соответствии с Законом "О антитеррористической деятельности" введен первый уровень опасности, связанный с возможностью террористических атак на инфраструктуру страны, сообщается на сайте Совета министров Польши.

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"Уровень тревоги ALFA-CRP был введен в связи с потенциальными рисками безопасности систем ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) из-за угроз, возникших в результате напряженной ситуации в регионе", — говорится в сообщении Совета министров Польши.

В связи с объявленной тревогой государственные органы Польши будут находиться в повышенной готовности с 18 по 23 января. Опасность классифицирована как ALFA-CRP. Всего в Польше законодательство определяет четыре уровня общенациональной тревоги — ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA. ALFA — начальный уровень, а пометка CRP значит, что угроза относится к системам информационных коммуникаций. Последний раз уровень ALFA-CPR вводили во время Цифрового саммита ООН в Катовицах в декабре 2021 года.

Введение тревоги уровня ALFA-CPR предписывает спецслужбам и государственным учреждениям проводить мониторинг систем безопасности, в первую очередь касающихся электронной связи. Все решения о введении какого-то уровня угрозы принимает премьер-министр. В пресс-службе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого журналистам сообщили, что введение тревоги носит превентивный характер и связано с недавно прошедшими в Украине кибератаками.

Отметим, что у поляков есть причины беспокоиться о безопасности своих информационных систем. Недавно в сеть утекла база военных закупок Польши, содержащая 1,7 млн наименований: от ручек и блокнотов до противотанковых ракет и истребителей F-16. Обнародованные данные исключительно ценны для иностранных спецслужб.

Ранее Фокус сообщал, что утром 14 января хакеры взломали украинские правительственные сайты. После кибератак появились угрозы, которые были адресованы украинцам. На темном фоне были изображены перечеркнутые знаки с профилем свиньи, гербом, картой и флагом Украины. Чуть ниже злоумышленники оставили сообщения с угрозами сразу на трех языках — на украинском, русском и на польском.