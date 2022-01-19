Після хакерських атак на Україну поляки запровадили початковий рівень терористичної загрози

Поляки заявляють про напружену ситуацію в регіоні та побоюються хакерських атак, які пережили українські держустанови. До неділі спецслужби проведуть моніторинг державних систем кібербезпеки.

У Польщі відповідно до Закону "Про антитерористичну діяльність" запроваджено перший рівень небезпеки, пов'язаний із можливістю терористичних атак на інфраструктуру країни, повідомляється на сайті Ради міністрів Польщі.

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"Рівень тривоги ALFA-CRP було введено через потенційні ризики безпеки систем ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) через загрози, що виникли внаслідок напруженої ситуації в регіоні", — йдеться у повідомленні Ради міністрів Польщі.

Через оголошену тривогу державні органи Польщі будуть у підвищеній готовності з 18 до 23 січня. Небезпека була класифікована як ALFA-CRP. Загалом у Польщі законодавство визначає чотири рівні загальнонаціональної тривоги – ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA. ALFA – початковий рівень, а позначка CRP означає, що загроза відноситься до систем інформаційних комунікацій. Останній раз рівень ALFA-CPR запроваджували під час Цифрового саміту ООН у Катовіце у грудні 2021 року.

Введення тривоги рівня ALFA-CPR наказує спецслужбам та державним установам проводити моніторинг систем безпеки, що насамперед стосуються електронного зв'язку. Усі рішення щодо запровадження якогось рівня загрози приймає прем'єр-міністр. У пресслужбі прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького журналістам повідомили, що введення тривоги носить превентивний характер і пов'язане з кібератаками, які нещодавно пройшли в Україні.

Зазначимо, що поляки мають причини турбуватися про безпеку своїх інформаційних систем. Нещодавно в мережу витекла база військових закупівель Польщі, що містить 1,7 млн найменувань: від ручок та блокнотів до протитанкових ракет та винищувачів F-16. Оприлюднені дані є виключно цінними для іноземних спецслужб.

Раніше Фокус повідомляв, що вранці 14 січня хакери зламали українські урядові сайти. Після кібератак з'явилися погрози, адресовані українцям. На темному тлі було зображено перекреслені знаки з профілем свині, гербом, картою та прапором України. Трохи нижче зловмисники залишили повідомлення з погрозами одразу трьома мовами — українською, російською та польською.