Містить 1,7 млн найменувань: у мережу злили базу військових закупівель Польщі

Згодом у Міноборони країни заявили, що нічого страшного не сталося, — злиту інформацію можна було отримати з відкритих джерел. Проте експерти цій версії не довіряють.

У мережі опублікували список військових закупівель Міністерства оборони Польщі: від ручок і блокнотів до протитанкових ракет і винищувачів F-16. Оприлюднені дані є виключно цінними для іноземних спецслужб, повідомляє польське видання Onet.

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Імовірно, витік даних стався зі штабу планування матеріально-технічного забезпечення Інспекції підтримки Збройних Сил у Бидгощі. У базах даних, знайдених у мережі, згадується ця установа. Наприкінці файлу міститься інформація про службові дані двох співробітників Інспекції, один із яких відзначається як автор.

Інформація, викладена в інтернет, містить список озброєння польської армії, боєприпасів, запчастин до бойових машин і техніки. Також розкрито закупівлі озброєння, здійснені Польщею в США, Німеччині й Ізраїлі. Крім цього, списки містять перелік спеціалізованого програмного забезпечення, канцтоварів, будівельних матеріалів, кухонного й офісного обладнання, амуніції.

"Це стратегічні дані, які, наприклад, шукає російська розвідка. Вони коштують чималих грошей", – каже колишній керівник Служби військової контррозвідки Польщі генерал Петро Пітель.

Оприлюднені дані містять не лише детальний стан майна усієї польської армії. У базах також перераховано позиції дефіциту обладнання, техніки та боєприпасів. Із переліку можна визначити, наприклад, яка техніка не працює або чого не вистачає польській армії.

"Завдяки цьому можна точно визначити матеріальне становище військових частин, оцінити їхню пріоритетність і оцінити обороноздатність нашої країни в цілому. Такі дані мають особливе значення для планування наступальних операцій", — зазначив Пітель.

Що кажуть у Міноборони?

Однак у Міністерстві оборони Польщі стверджують, що нічого страшного не сталося.

"Список містить лише загальну інформацію, яку можна отримати з відкритих джерел про державні закупівлі", — йдеться в заяві відомства.

Польські військові запевняють, що оприлюднені бази не загрожують державній безпеці або функціонуванню Збройних Сил Польщі.

"Це лише неповний логістичний каталог, який не містить інформації ні про кількість, ні про стан обладнання, ні про недоліки в асортименті", — повідомляють військові чиновники Польщі.

Відомство вже розпочало службову перевірку, під час якої встановило можливого винуватця витоку інформації. Це співробітник Інспекції підтримки Збройних Сил Польщі, який через недбалість розмістив файл на неавторизованому сервері.

Нагадаємо, вранці 14 січня хакери зламали українські урядові сайти. Після кібератак з'явилися погрози, адресовані українцям. На темному тлі було зображено перекреслені знаки з профілем свині, гербом, картою та прапором України. Трохи нижче зловмисники залишили повідомлення з погрозами одразу трьома мовами — українською, російською та польською.

Видання The New York Times попереджало ще в грудні, що російські хакери готують після Різдва кібератаки проти України, які будуть націлені на критичні об'єкти інфраструктури. За даними журналістів, хакерські атаки можуть стати підґрунтям для початку широкомасштабних бойових дій.