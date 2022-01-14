Содержит 1,7 млн наименований: в сеть утекла база военных закупок Польши

Спустя время в Минобороны страны заявили, что ничего страшного не произошло — слитую информацию можно было получить из открытых источников. Однако эксперты данной версии не доверяют.

В сети опубликовали список военных закупок Министерства обороны Польши: от ручек и блокнотов до противотанковых ракет и истребителей F-16. Обнародованные данные исключительно ценны для иностранных спецслужб, сообщает польское издание Onet.

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Предположительно, утечка данных произошла из штаба планирования материально-технического обеспечения Инспекции поддержки Вооруженных Сил в Быдгоще. В базах данных, найденных в сети, упоминается это учреждение. В конце файла содержится информация о служебных данных двух сотрудников Инспекции, один из которых отмечается как автор.

Информация, выложенная в Интернет, содержит список вооружения польской армии, боеприпасов, запчастей к боевым машинам и технике. Так же раскрыты закупки вооружения, осуществленные Польшей в США, Германии и Израиле. Кроме этого, списки содержат перечень специализированного программного обеспечения, канцтоваров, строительных материалов, кухонного и офисного оборудования, амуниции.

"Это стратегические данные, которые, например, ищет российская разведка. Они стоят немалых денег", – говорит бывший руководитель Службы военной контрразведки Польши генерал Петр Питель.

Обнародованные данные содержат не только детальное состояние имущества всей польской армии. В базах также перечислены позиции дефицита оборудования, техники и боеприпасов. Из перечня можно определить, к примеру, какая техника не работает или чего не хватает польской армии.

"Благодаря этому можно точно определить материальное положение воинских частей, оценить их приоритетность и оценить обороноспособностью нашей страны в целом. Такие данные имеют особое значение для планирования наступательных операций", — отметил Питель.

Что говорят в Минобороны?

Однако, в Министерстве обороны Польши утверждают, что ничего страшного не произошло.

"Список содержит только общую информацию, которую можно получить из открытых источников о государственных закупках", — говорится в заявлении ведомства.

Польские военные заверяют, что обнародованные базы не представляют угрозы государственной безопасности или функционированию Вооруженных Сил Польши.

"Это всего лишь неполный логистический каталог, не содержащий информации ни о количестве, ни о состоянии оборудования, ни о недостатках в ассортименте", — сообщают военные чиновники Польши.

Ведомство уже начало служебную проверку, в ходе которой установило возможного виновника утечки информации. Это сотрудник Инспекции поддержки Вооруженных Сил Польши, который из-за халатности разместил файл на неавторизованном сервере.

Напомним, утром 14 января хакеры взломали украинские правительственные сайты. После кибератак появились угрозы, которые были адресованы украинцам. На темном фоне были изображены перечеркнутые знаки с профилем свиньи, гербом, картой и флагом Украины. Чуть ниже злоумышленники оставили сообщения с угрозами сразу на трех языках — на украинском, русском и на польском.

Издание The New York Times предупреждало еще в декабре, что российские хакеры готовят после Рождества кибератаки против Украины, которые будут нацелены на критические объекты инфраструктуры. По данным журналистов, хакерские атаки могут стать почвой для начала широкомасштабных боевых действий.