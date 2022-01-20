Хакери атакували сервери Червоного Хреста: вкрадено дані пів мільйона людей

Керівництво організації закликало зловмисників не продавати та не публікувати вкрадені персональні дані соціально вразливих осіб.

Сервери Міжнародного Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у 60 національних товариствах по всьому світу зазнали глобальної хакерської атаки. На комп'ютерах організації зберігалися персональні дані понад 500 тисяч людей, якими могли заволодіти кіберзлочинці. Керівництво Червоного Хреста закликало хакерів не продавати та не публікувати ці дані, якщо їх було викрадено, повідомляє пресслужба Червоного Хреста.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Основною метою хакерської атаки став швейцарський підрозділ Червоного Хреста, на сервері якого зберігалася інформація про осіб, які постраждали по всьому світу у військових конфліктах і стихійних лихах, котрі зникли безвісти та їхні сім'ї, про осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.

"Ми приголомшені тим, що інформація про соціально вразливих осіб стала об'єктом атаки і може бути викрадена", — сказав директор Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні.

Крістал Веллс, котра представляє МКЧХ, повідомила, що достовірно стверджувати, що дані були вкрадені не можна, тому що наразі ці файли не з'являлися в мережі інтернет. Проте така ймовірність зберігається, оскільки за характером скоєного комп'ютерного злому зрозуміло, що злочинці мали доступ до цих даних, пояснила Крістал.

Роберт Мардіні закликав хакерів виявити відповідальність, і не публікувати отримані дані, а також не продавати їх, якщо вони справді перебувають у розпорядженні кіберзлочинців.

Раніше Фокус повідомляв, що після того, як хакери атакували українські міністерства й установи, у Польщі запровадили так званий початковий рівень загрози, який означає, що на інфраструктуру держави можуть атакувати терористи.