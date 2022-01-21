В Нью-Йорке под покровом ночи демонтировали памятник Рузвельту (фото, видео)

Решение убрать памятник Теодора Рузвельта связано с протестами сторонников движения Black Lives Matter против расовой дискриминации.

В Американском музее естественной истории в Нью-Йорке начался демонтаж статуи 26-го президента США Теодора Рузвельта. Работы начались по причине жалоб сторонников движения Black Lives Matter (BLM), которые считают, что композиция является символом "колониализма и расизма". Об этом сообщает The New York Times.

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Демонтаж десятиметровой статуи, который обошелся бюджету города в 2 млн долларов, проводился ночью под присмотром специалистов по сохранению исторического наследия и был согласован со множеством городских департаментов. В частности бывший мэр Нью-Йорка, демократ Билл ди Блазио поддержал инициативу, заявив при этом, что памятник "изображает чернокожих и коренных жителей как порабощенных и неполноценных в расовом отношении".

Представители музея также выступили за демонтаж памятника, отметив при этом, что реликвии эпохи колониализма не отражают общечеловеческие ценности равенства и справедливости.

"За последние несколько недель наше музейное сообщество было глубоко потрясено движением за расовую справедливость, которое возникло после убийства Джорджа Флойда. Мы также наблюдали, как внимание всего мира и страны все чаще обращалось к статуям и памятникам, как к могущественным и вредным символам системного расизма", — заявили сотрудники музея.

После демонтажа памятник некоторое время будет находиться на консервации, после чего его выставят в президентской библиотеке Рузвельта, которая должна быть открыта в 2026 году в Медоре штат Северная Дакота.

Что известно о монументе?

Памятник Теодору Рузвельту изображает американского лидера на коне, рядом с которым идут по обе стороны индеец и африканец. Эта бронзовая статуя, которая была создана скульптором Джеймсом Эрлом в 1939 году, была размещена на входе в музей естественной истории в Нью-Йорке в 1940 году.

Вокруг памятника не утихали споры 70-х годов прошлого века и с новой силой возобновились после событий в Миннеаполисе, во время которых погиб афроамериканец Джордж Флойд.

В июне 2020 года руководством музея и мэрией города Нью-Йорк было принято решение убрать монумент из-за "иерархической композиции" памятника.

Примечательно, что идею демонтировать статую поддержал правнук 26-го президента США 77-летний Теодор Рузвельт IV, который является одним из попечителей Американского музея естественной истории, который заявил что "композиция конной статуи не отражает наследия Теодора Рузвельта".

Ранее сообщалось, что в Вирджинии (США) местные власти демонтировали крупнейший монумент Конфедератов статую генерала Роберта Ли. Во время демонтажа присутствовал и сенатор Дженнифер Макклеллан.