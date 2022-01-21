У Нью-Йорку під покровом ночі демонтували пам'ятник Рузвельту (фото, відео)

Рішення прибрати пам'ятник Теодора Рузвельта пов'язане з протестами прихильників руху Black Lives Matter проти расової дискримінації.

В Американському музеї природної історії у Нью-Йорку розпочався демонтаж статуї 26-го президента США Теодора Рузвельта. Роботи почалися через скарги прихильників руху Black Lives Matter (BLM), які вважають, що композиція є символом "колоніалізму та расизму". Про це повідомляє The New York Times.

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Демонтаж десятиметрової статуї, який коштував бюджету міста 2 млн доларів, проводився вночі під наглядом фахівців зі збереження історичної спадщини та був узгоджений з багатьма міськими департаментами. Зокрема колишній мер Нью-Йорка, демократ Білл ді Блазіо підтримав ініціативу, заявивши при цьому, що пам'ятник "зображує чорношкірих і корінних жителів як поневолених і неповноцінних у расовому стосунку".

Представники музею також виступили за демонтаж пам'ятника, наголосивши при цьому, що реліквії епохи колоніалізму не відображають загальнолюдські цінності рівності та справедливості.

"За останні кілька тижнів наша музейна спільнота була глибоко вражена рухом за расову справедливість, що виникла після вбивства Джорджа Флойда. Ми також спостерігали, як увага всього світу та країни все частіше зверталася до статуй і пам'ятників, як до могутніх і шкідливих символів системного расизму", — заявили співробітники музею.

Після демонтажу пам'ятник деякий час перебуватиме на консервації, після чого його виставлять у президентській бібліотеці Рузвельта, яка має бути відкрита в 2026 році в Медорі, штат Північна Дакота.

Що відомо про монумент?

Пам'ятник Теодору Рузвельту зображує американського лідера на коні, поруч з яким йдуть по обидва боки індіанець та африканець. Ця бронзова статуя, створена скульптором Джеймсом Ерлом у 1939 році, була розміщена на вході в музей природної історії в Нью-Йорку в 1940 році.

Довкола пам'ятника не вщухали суперечки 70-х років минулого століття і з новою силою поновилися після подій у Міннеаполісі, під час яких загинув афроамериканець Джордж Флойд.

У червні 2020 року керівництвом музею і мерією міста Нью-Йорк було ухвалено рішення прибрати монумент через "ієрархічну композицію" пам'ятника.

Варто зазначити, що ідею демонтувати статую підтримав правнук 26-го президента США 77-річний Теодор Рузвельт IV, який є одним із піклувальників Американського музею природної історії, котрий заявив, що "композиція кінної статуї не відображає спадщини Теодора Рузвельта".

Раніше повідомлялося, що у Вірджинії (США) місцева влада демонтувала найбільший монумент Конфедератів статую генерала Роберта Лі. Під час демонтажу був присутній і сенатор Дженніфер Макклеллан.