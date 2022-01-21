На борту были 129 человек: в США развернули самолет из-за отказа пассажирки надеть маску
После инцидента пассажирку внесли в список лиц, которым запрещено летать American Airlines до проведения расследования.
Американский самолет, направлявшийся в Лондон из Майами, развернулся в среду, 19 января из-за того, что одна пассажирка отказалась надеть защитную маску. Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что рейс AAL38 American Airlines со 129 пассажирами на борту вернулся в Майами, где его уже ждала полиция. Правоохранители вывели из самолета женщину около 40 лет.
Непослушная пассажирка была внесена в список лиц, которым запрещено летать с American Airlines до проведения расследования.
"Рейс 38 American Airlines, выполнявший рейсы из Майами (MIA) в Лондон, вернулся в MIA из-за того, что клиентка отказалась соблюдать федеральное требование о ношении масок", — заявили в авиакомпании.
Пассажиры рейса были отправлены на другой рейс на четверг.
"Все были в шоке", — сказал один из пассажиров злополучного рейса.
Другая пассажирка заявила, что она разочарована.
По данным Федерального авиационного управления, авиакомпании сообщили о почти 6000 инцидентах с недисциплинированными пассажирами в 2021 году и о 151 инциденте за первые две недели этого года. В большинстве из них участвовали пассажиры, отказавшиеся носить маски.
Ранее Фокус писал о том, что мужчину сняли с борта самолета из-за женских трусов на лице вместо маски. Этот инцидент также произошел в США, 38-летний Адам Дженн был вынужден покинуть борт самолета, которым собирался лететь из Форт-Лодердейла, штат Флорида, в Вашингтон, после того, как вместо медицинской маски надел на лицо женские красные трусы. Мужчина заявил, что сделал так, чтобы подчеркнуть "абсурдность" правил ношения масок на рейсах.