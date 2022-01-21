На борту были 129 человек: в США развернули самолет из-за отказа пассажирки надеть маску

После инцидента пассажирку внесли в список лиц, которым запрещено летать American Airlines до проведения расследования.

Американский самолет, направлявшийся в Лондон из Майами, развернулся в среду, 19 января из-за того, что одна пассажирка отказалась надеть защитную маску. Об этом сообщает BBC.

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Сообщается, что рейс AAL38 American Airlines со 129 пассажирами на борту вернулся в Майами, где его уже ждала полиция. Правоохранители вывели из самолета женщину около 40 лет.

Непослушная пассажирка была внесена в список лиц, которым запрещено летать с American Airlines до проведения расследования.

"Рейс 38 American Airlines, выполнявший рейсы из Майами (MIA) в Лондон, вернулся в MIA из-за того, что клиентка отказалась соблюдать федеральное требование о ношении масок", — заявили в авиакомпании.

Пассажиры рейса были отправлены на другой рейс на четверг.

"Все были в шоке", — сказал один из пассажиров злополучного рейса.

Другая пассажирка заявила, что она разочарована.

По данным Федерального авиационного управления, авиакомпании сообщили о почти 6000 инцидентах с недисциплинированными пассажирами в 2021 году и о 151 инциденте за первые две недели этого года. В большинстве из них участвовали пассажиры, отказавшиеся носить маски.

Ранее Фокус писал о том, что мужчину сняли с борта самолета из-за женских трусов на лице вместо маски. Этот инцидент также произошел в США, 38-летний Адам Дженн был вынужден покинуть борт самолета, которым собирался лететь из Форт-Лодердейла, штат Флорида, в Вашингтон, после того, как вместо медицинской маски надел на лицо женские красные трусы. Мужчина заявил, что сделал так, чтобы подчеркнуть "абсурдность" правил ношения масок на рейсах.