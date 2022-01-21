На борту було 129 людей: у США розгорнули літак через відмову пасажирки вдягнути маску

Після інциденту пасажирка була внесена до списку осіб, яким заборонено літати American Airlines до проведення розслідування.

Американський літак, що прямував до Лондона з Маямі, розвернувся в середу, 19 січня через те, що одна пасажирка відмовилася одягнути захисну маску. Про це повідомляє ВВС.

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Повідомляється, що рейс AAL38 American Airlines зі 129 пасажирами на борту повернувся до Маямі, де на нього вже чекала поліція. Правоохоронці вивели з літака жінку близько 40 років.

Неслухняну пасажирку внесли до списку осіб, яким заборонено літати American Airlines до проведення розслідування.

"Рейс 38 American Airlines, який виконував рейси з Маямі (MIA) до Лондона, повернувся в MIA через те, що клієнтка відмовилася дотримуватися федеральної вимоги про носіння масок", — заявили в авіакомпанії.

Пасажирів рейсу відправили на інший рейс на четвер.

"Усі були шоковані", — сказав один із пасажирів нещасного рейсу.

Інша пасажирка заявила, що вона розчарована.

За даними Федерального авіаційного управління, авіакомпанії повідомили про майже 6000 інцидентів з недисциплінованими пасажирами у 2021 році та про 151 інцидент за перші два тижні цього року. У більшості з них брали участь пасажири, які відмовилися носити маски.

Раніше Фокус писав про те, що чоловіка зняли з борту літака через жіночі труси на обличчі замість маски. Цей інцидент також стався в США, 38-річний Адам Дженн був змушений залишити борт літака, яким збирався летіти з Форт-Лодердейла, штат Флорида, до Вашингтона, після того, як замість медичної маски одягнув на обличчя жіночі червоні труси. Чоловік заявив, що зробив так, щоб наголосити на "абсурдності" правил носіння масок на рейсах.