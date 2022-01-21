На борту було 129 людей: у США розгорнули літак через відмову пасажирки вдягнути маску
Після інциденту пасажирка була внесена до списку осіб, яким заборонено літати American Airlines до проведення розслідування.
Американський літак, що прямував до Лондона з Маямі, розвернувся в середу, 19 січня через те, що одна пасажирка відмовилася одягнути захисну маску. Про це повідомляє ВВС.
Повідомляється, що рейс AAL38 American Airlines зі 129 пасажирами на борту повернувся до Маямі, де на нього вже чекала поліція. Правоохоронці вивели з літака жінку близько 40 років.
Неслухняну пасажирку внесли до списку осіб, яким заборонено літати American Airlines до проведення розслідування.
"Рейс 38 American Airlines, який виконував рейси з Маямі (MIA) до Лондона, повернувся в MIA через те, що клієнтка відмовилася дотримуватися федеральної вимоги про носіння масок", — заявили в авіакомпанії.
Пасажирів рейсу відправили на інший рейс на четвер.
"Усі були шоковані", — сказав один із пасажирів нещасного рейсу.
Інша пасажирка заявила, що вона розчарована.
За даними Федерального авіаційного управління, авіакомпанії повідомили про майже 6000 інцидентів з недисциплінованими пасажирами у 2021 році та про 151 інцидент за перші два тижні цього року. У більшості з них брали участь пасажири, які відмовилися носити маски.
Раніше Фокус писав про те, що чоловіка зняли з борту літака через жіночі труси на обличчі замість маски. Цей інцидент також стався в США, 38-річний Адам Дженн був змушений залишити борт літака, яким збирався летіти з Форт-Лодердейла, штат Флорида, до Вашингтона, після того, як замість медичної маски одягнув на обличчя жіночі червоні труси. Чоловік заявив, що зробив так, щоб наголосити на "абсурдності" правил носіння масок на рейсах.