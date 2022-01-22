США отказали в визе российскому космонавту без объяснения причин
Космонавт Николай Чуб должен был готовиться к своему первому полету в центре NASA. Отправление запланировано на 2023 год.
Власти США решили не выдавать визу российскому космонавту Николаю Чубу, не назвав при этом причин для отказа. Об этом сообщает Интерфакс.
"США без объяснения причин отказались выдать визу нашему космонавту Николаю Чубу. Он должен был прилететь в Космический центр Джонсона на официальную тренировочную сессию", — ссылается издание на неназванные источники.
Весной следующего года Николай Чуб должен был отправиться в своей первый космический полет. Ожидалось, что в космическом центре NASA им. Линдона Джонсона космонавт будет участвовать в тренировочных занятиях. Как правило, подготовка российских космонавтов в этом центре NASA предшествует полетам на МКС. Участники экспедиции, среди прочего, изучают, как устроен американский сегмент станции, аналогичным образом и американские астронавты проходят подготовку в России.
Возглавляющий "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в этой связи заявил, что направит запрос в NASA.
"А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы NASA по этому инциденту", — написал Рогозин в Twitter.
Стоит отметить, что посетить США не может и сам главы Рогозин, поскольку в отношении него в марте 2014 года были введены санкции. Тогда нынешний глава госкорпорации "Роскосмос" состоял на должности вице-премьера Российской Федерации.
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