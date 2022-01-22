США отказали в визе российскому космонавту без объяснения причин

Космонавт Николай Чуб должен был готовиться к своему первому полету в центре NASA. Отправление запланировано на 2023 год.

Власти США решили не выдавать визу российскому космонавту Николаю Чубу, не назвав при этом причин для отказа. Об этом сообщает Интерфакс.

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"США без объяснения причин отказались выдать визу нашему космонавту Николаю Чубу. Он должен был прилететь в Космический центр Джонсона на официальную тренировочную сессию", — ссылается издание на неназванные источники.

Весной следующего года Николай Чуб должен был отправиться в своей первый космический полет. Ожидалось, что в космическом центре NASA им. Линдона Джонсона космонавт будет участвовать в тренировочных занятиях. Как правило, подготовка российских космонавтов в этом центре NASA предшествует полетам на МКС. Участники экспедиции, среди прочего, изучают, как устроен американский сегмент станции, аналогичным образом и американские астронавты проходят подготовку в России.

Возглавляющий "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в этой связи заявил, что направит запрос в NASA.

"А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы NASA по этому инциденту", — написал Рогозин в Twitter.

Стоит отметить, что посетить США не может и сам главы Рогозин, поскольку в отношении него в марте 2014 года были введены санкции. Тогда нынешний глава госкорпорации "Роскосмос" состоял на должности вице-премьера Российской Федерации.

Ранее Фокус сообщал, что руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался о том духе, что санкции США против российских банков приведут к гражданской войне в Украине.

Таким был ответ официальных лиц РФ на предупреждения американского президента Джо Байдена о том, что в случае полномасштабного ввода войск РФ в Украину страна-агрессор столкнется с тяжелыми последствиями.