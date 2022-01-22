США відмовили у візі російському космонавту без пояснення причин

Космонавт Микола Чуб мав готуватися до свого першого польоту у центрі NASA. Відправлення заплановане на 2023 рік.

В США вирішили не видавати візу російському космонавту Миколі Чубу, не назвавши при цьому причин для відмови. Про це повідомляє Інтерфакс.

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"США без пояснення причин відмовилися видати візу нашому космонавтові Миколі Чубу. Він мав прилетіти до Космічного центру Джонсона на офіційну тренувальну сесію", — посилається видання на неназвані джерела.

Навесні наступного року Микола Чуб мав вирушити у свій перший космічний політ. Очікувалося, що у космічному центрі NASA ім. Ліндона Джонсона космонавт братиме участь у тренувальних заняттях. Як правило, підготовка російських космонавтів у центрі NASA передує польотам на МКС. Учасники експедиції, серед іншого, вивчають, як влаштований американський сегмент станції, аналогічно і американські астронавти проходять підготовку в Росії.

Дмитро Рогозін, який очолює "Роскосмос", у зв'язку з цим заявив, що направить запит до NASA.

"А ось це зовсім не справа. Запитаю позицію голови NASA щодо цього інциденту", — написав Рогозін у Twitter.

Варто зазначити, що відвідати США не може і сам глава Рогозін, оскільки щодо нього у березні 2014 року було запроваджено санкції. Тоді нинішній глава держкорпорації "Роскосмос" був на посаді віце-прем'єра Російської Федерації.

Раніше Фокус повідомляв, що керівник прес-служби Кремля Дмитро Пєсков висловився про те, що санкції США проти російських банків призведуть до громадянської війни в Україні.

Такою була відповідь офіційних осіб РФ на попередження американського президента Джо Байдена про те, що у разі повномасштабного введення військ РФ в Україну країна-агресор зіткнеться з тяжкими наслідками.