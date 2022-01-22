США відмовили у візі російському космонавту без пояснення причин
Космонавт Микола Чуб мав готуватися до свого першого польоту у центрі NASA. Відправлення заплановане на 2023 рік.
В США вирішили не видавати візу російському космонавту Миколі Чубу, не назвавши при цьому причин для відмови. Про це повідомляє Інтерфакс.
"США без пояснення причин відмовилися видати візу нашому космонавтові Миколі Чубу. Він мав прилетіти до Космічного центру Джонсона на офіційну тренувальну сесію", — посилається видання на неназвані джерела.
Навесні наступного року Микола Чуб мав вирушити у свій перший космічний політ. Очікувалося, що у космічному центрі NASA ім. Ліндона Джонсона космонавт братиме участь у тренувальних заняттях. Як правило, підготовка російських космонавтів у центрі NASA передує польотам на МКС. Учасники експедиції, серед іншого, вивчають, як влаштований американський сегмент станції, аналогічно і американські астронавти проходять підготовку в Росії.
Дмитро Рогозін, який очолює "Роскосмос", у зв'язку з цим заявив, що направить запит до NASA.
"А ось це зовсім не справа. Запитаю позицію голови NASA щодо цього інциденту", — написав Рогозін у Twitter.
Варто зазначити, що відвідати США не може і сам глава Рогозін, оскільки щодо нього у березні 2014 року було запроваджено санкції. Тоді нинішній глава держкорпорації "Роскосмос" був на посаді віце-прем'єра Російської Федерації.
Раніше Фокус повідомляв, що керівник прес-служби Кремля Дмитро Пєсков висловився про те, що санкції США проти російських банків призведуть до громадянської війни в Україні.
Такою була відповідь офіційних осіб РФ на попередження американського президента Джо Байдена про те, що у разі повномасштабного введення військ РФ в Україну країна-агресор зіткнеться з тяжкими наслідками.