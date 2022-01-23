Беспокойный Гондурас. В парламенте страны кулаками избирали нового спикера (видео)
Новому главе парламента пришлось спешно ретироваться после того, как противники его избрания прорвались на трибуну.
В Национальном Конгрессе Гондураса во время приведения к присяге временного спикера парламента Хорхе Каликса произошла потасовка между представителями левой партии Libre и членами пропрезидентский партии. Об инциденте сообщает Independent.
Конфликт разгорелся после того, как 20 парламентариев — "перебежчиков" из партии Libre неожиданно предложили своего товарища Каликса в качестве временного спикера парламента, в то время как другие депутаты от Libre увидели в этом нарушение договоренностей со своими бывшими партнерами по коалиции. Со своей стороны партия президента Ирис Сиомары Кастро хотели видеть в качестве спикера Луиса Ренондо.
Словесная перепалка переросла в драку, причем именно в тот момент, когда Хорхе Каликса привели к присяге. Депутаты от партии новоизбранного президента Сиомары Кастро прорвались к трибуне и стали выкрикивать слова "предатель". В итоге, под градом ударов и пинков Каликса вынужден был покинуть зал заседания.
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