Беспокойный Гондурас. В парламенте страны кулаками избирали нового спикера (видео)

Новому главе парламента пришлось спешно ретироваться после того, как противники его избрания прорвались на трибуну.

В Национальном Конгрессе Гондураса во время приведения к присяге временного спикера парламента Хорхе Каликса произошла потасовка между представителями левой партии Libre и членами пропрезидентский партии. Об инциденте сообщает Independent.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Драка в парламенте Гондураса

Конфликт разгорелся после того, как 20 парламентариев — "перебежчиков" из партии Libre неожиданно предложили своего товарища Каликса в качестве временного спикера парламента, в то время как другие депутаты от Libre увидели в этом нарушение договоренностей со своими бывшими партнерами по коалиции. Со своей стороны партия президента Ирис Сиомары Кастро хотели видеть в качестве спикера Луиса Ренондо.

Словесная перепалка переросла в драку, причем именно в тот момент, когда Хорхе Каликса привели к присяге. Депутаты от партии новоизбранного президента Сиомары Кастро прорвались к трибуне и стали выкрикивать слова "предатель". В итоге, под градом ударов и пинков Каликса вынужден был покинуть зал заседания.

Ранее Фокус опубликовал видеоподборку масштабных "кулачных боев" в украинском парламенте. В списке депутатов, которые не против померятся силой со своими коллегами находятся Владимир Парасюк, Алексей Гончаренко, Олег Ляшко и другие народные избранцы.

В Верховной Раде произошла драка между нардепами от "Батьківщини" Вадимом Ивченко и "слугой народа" Николаем Сольским. По данным журналистов, парламентарий от фракции "Батьківщина" Вадим Ивченко ударил первым