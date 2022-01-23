Стурбований Гондурас. У парламенті країни кулаками обирали нового спікера (відео)
Новому главі парламенту довелося спішно ретуватися після того, як противники його обрання прорвалися на трибуну.
У Національному Конгресі Гондурасу під час приведення до присяги тимчасового спікера парламенту Хорхе Калікса відбулася сутичка між представниками лівої партії Libre та членами пропрезидентської партії. Про інцидент повідомляє Independent.
Конфлікт спалахнув після того, як 20 парламентаріїв — "перебіжчиків" з партії Libre несподівано запропонували свого товариша Калікса в якості тимчасового спікера парламенту, тоді як інші депутати від Libre побачили в цьому порушення домовленостей зі своїми колишніми партнерами по коаліції. Зі свого боку партія президента Іріс Сіомари Кастро хотіли бачити на посаді спікера Луїса Ренондо.
Словесна суперечка переросла у бійку, причому саме в той момент, коли Хорхе Калікса привели до присяги. Депутати від партії новообраного президента Сіомари Кастро прорвалися до трибуни та почали вигукувати слова "зрадник". У результаті під градом ударів і стусанів Калікса змушений був залишити зал засідання.
Раніше Фокус опублікував відеодобірку масштабних "кулачних боїв" в українському парламенті. У списку депутатів, які не проти поміряються силою зі своїми колегами, перебувають Володимир Парасюк, Олексій Гончаренко, Олег Ляшко та інші народні обранці.
У Верховній Раді сталася бійка між нардепами від "Батьківщини" Вадимом Івченком та "слугою народу" Миколою Сольським. За даними журналістів, парламентар від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко вдарив першим.