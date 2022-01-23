Стурбований Гондурас. У парламенті країни кулаками обирали нового спікера (відео)

Новому главі парламенту довелося спішно ретуватися після того, як противники його обрання прорвалися на трибуну.

У Національному Конгресі Гондурасу під час приведення до присяги тимчасового спікера парламенту Хорхе Калікса відбулася сутичка між представниками лівої партії Libre та членами пропрезидентської партії. Про інцидент повідомляє Independent.

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[ + – ] Бійка у парламенті Гондурасу

Конфлікт спалахнув після того, як 20 парламентаріїв — "перебіжчиків" з партії Libre несподівано запропонували свого товариша Калікса в якості тимчасового спікера парламенту, тоді як інші депутати від Libre побачили в цьому порушення домовленостей зі своїми колишніми партнерами по коаліції. Зі свого боку партія президента Іріс Сіомари Кастро хотіли бачити на посаді спікера Луїса Ренондо.

Словесна суперечка переросла у бійку, причому саме в той момент, коли Хорхе Калікса привели до присяги. Депутати від партії новообраного президента Сіомари Кастро прорвалися до трибуни та почали вигукувати слова "зрадник". У результаті під градом ударів і стусанів Калікса змушений був залишити зал засідання.

Раніше Фокус опублікував відеодобірку масштабних "кулачних боїв" в українському парламенті. У списку депутатів, які не проти поміряються силою зі своїми колегами, перебувають Володимир Парасюк, Олексій Гончаренко, Олег Ляшко та інші народні обранці.

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