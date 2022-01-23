Безбилетный пассажир выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси
Мужчина чудом выжил во время 11 часового перелета из Африки в Европу. Его личность пока не установлена, на данный момент безбилетный пассажир находится в больнице.
После приземления в воскресенье, 23 января, грузового самолета компании Cargolux Italia, который прилетел в Амстердам из Йоханнесбурга, в переднем отсеке для шасси обнаружили мужчину. Как он выжил во время длительного перелета, который составляет 11 часов, остается загадкой, сообщает DW.
Грузовой самолет Boeing 747, который принадлежит компании Cargolux Italia (дочернее предприятие компании Cargolux со штаб-квартирой в Люксембурге), приземлился в воскресенье, 23 января в аэропорту Схипхол, которых находится возле столицы Нидерландов Амстердама. Он выполнял рейс из столицы ЮАР Йоханнесбурга с остановкой в Найроби в Кении. В переднем отсеке для шасси представители полиции, которая осуществляет пограничный контроль в аэропорту, обнаружили мужчину, который чудом пережил перелет. Его возраст и национальность пока не установли, "зайца" отправили в местную больницу.
"Мужчина, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо, его доставили в больницу", — говорит представитель полиции Нидерландов Джоанна Хелмондс.
"Это определенно очень необычно, что кто-то смог пережить холод на такой высоте — очень, очень необычно", — отмечает офицер полиции.
По словам правоохранителей, скорее всего мужчина забрался в отсек для шасси еще в Йоханнесбурге. Представитель компании Cargolux подтвердил, что безбилетный пассажир находился на рейсе, выполняемом Cargolux Italia.
Подробности будут обнародованы нескоро. "Мы не можем давать никаких дальнейших комментариев, пока власти и авиакомпания не завершат свое расследование", — говорится в заявлении Cargolux.
По словам Джоанны Хелмондс, безбилетные пассажиры на рейсах в Нидерланды встречаются редко, но подобные случаи уже были — с жителями из Нигерии и Кении.
Перелет между Йоханнесбургом и Амстердамом занимает около 11 часов, и путешествие в отсеке для шасси представляет очень большой риск для безбилетного пассажира. Можно выпасть, можно умереть от переохлаждения или задохнуться от перепадов давления и температур на большой высоте.
Напоминаем, что футболист из Афганистана погиб, пытаясь улететь на шасси самолета. Таким образом спортсмен хотел покинуть свою страну и улететь в США.