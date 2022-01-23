Безбилетный пассажир выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси

Мужчина чудом выжил во время 11 часового перелета из Африки в Европу. Его личность пока не установлена, на данный момент безбилетный пассажир находится в больнице.

После приземления в воскресенье, 23 января, грузового самолета компании Cargolux Italia, который прилетел в Амстердам из Йоханнесбурга, в переднем отсеке для шасси обнаружили мужчину. Как он выжил во время длительного перелета, который составляет 11 часов, остается загадкой, сообщает DW.

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Грузовой самолет Boeing 747, который принадлежит компании Cargolux Italia (дочернее предприятие компании Cargolux со штаб-квартирой в Люксембурге), приземлился в воскресенье, 23 января в аэропорту Схипхол, которых находится возле столицы Нидерландов Амстердама. Он выполнял рейс из столицы ЮАР Йоханнесбурга с остановкой в Найроби в Кении. В переднем отсеке для шасси представители полиции, которая осуществляет пограничный контроль в аэропорту, обнаружили мужчину, который чудом пережил перелет. Его возраст и национальность пока не установли, "зайца" отправили в местную больницу.

"Мужчина, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо, его доставили в больницу", — говорит представитель полиции Нидерландов Джоанна Хелмондс.

"Это определенно очень необычно, что кто-то смог пережить холод на такой высоте — очень, очень необычно", — отмечает офицер полиции.

По словам правоохранителей, скорее всего мужчина забрался в отсек для шасси еще в Йоханнесбурге. Представитель компании Cargolux подтвердил, что безбилетный пассажир находился на рейсе, выполняемом Cargolux Italia.

Подробности будут обнародованы нескоро. "Мы не можем давать никаких дальнейших комментариев, пока власти и авиакомпания не завершат свое расследование", — говорится в заявлении Cargolux.

По словам Джоанны Хелмондс, безбилетные пассажиры на рейсах в Нидерланды встречаются редко, но подобные случаи уже были — с жителями из Нигерии и Кении.

Перелет между Йоханнесбургом и Амстердамом занимает около 11 часов, и путешествие в отсеке для шасси представляет очень большой риск для безбилетного пассажира. Можно выпасть, можно умереть от переохлаждения или задохнуться от перепадов давления и температур на большой высоте.

Напоминаем, что футболист из Афганистана погиб, пытаясь улететь на шасси самолета. Таким образом спортсмен хотел покинуть свою страну и улететь в США.