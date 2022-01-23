Безквитковий пасажир вижив під час перельоту з ПАР до Нідерландів у відсіку для шасі

Чоловік дивом вижив під час 11-ти годинного перельоту з Африки до Європи. Його особу поки не встановлено, на даний момент безквитковий пасажир перебуває у лікарні.

Після приземлення в неділю, 23 січня, вантажного літака компанії Cargolux Italia, який прилетів до Амстердама з Йоганнесбурга, у передньому відсіку для шасі виявили чоловіка. Як він вижив під час тривалого перельоту, що становить 11 годин, залишається загадкою, повідомляє DW.

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Вантажний літак Boeing 747, який належить компанії Cargolux Italia (дочірнє підприємство компанії Cargolux зі штаб-квартирою в Люксембурзі), приземлився в неділю, 23 січня, в аеропорту Схіпхол, що знаходиться біля столиці Нідерландів Амстердама. Він виконував рейс зі столиці ПАР Йоганнесбурга із зупинкою до Найробі в Кенії. У передньому відсіку для шасі представники поліції, яка здійснює прикордонний контроль в аеропорту, виявили чоловіка, який дивом пережив переліт. Його вік і національність поки що не встановили, "зайця" відправили до місцевої лікарні.

"Чоловік, з огляду на обставини, почувається добре, його доправили до лікарні", — каже представник поліції Нідерландів Джоанна Хелмондс.

"Це безумовно дуже незвично, що хтось зміг пережити холод на такій висоті — дуже, дуже незвично", — зазначає офіцер поліції.

За словами правоохоронців, найімовірніше чоловік забрався у відсік для шасі ще в Йоганнесбурзі. Представник компанії Cargolux підтвердив, що безквитковий пасажир знаходився на рейсі Cargolux Italia.

Подробиці буде оприлюднено нескоро. "Ми не можемо давати жодних подальших коментарів, поки влада та авіакомпанія не завершать своє розслідування", — йдеться у заяві Cargolux.

За словами Джоанни Хелмондс, безквиткові пасажири на рейсах до Нідерландів зустрічаються рідко, але подібні випадки вже були з жителями з Нігерії та Кенії.

Переліт між Йоганнесбургом і Амстердамом займає близько 11 години, і подорож у відсіку для шасі становить дуже великий ризик для безквиткового пасажира. Можна випасти, можна померти від переохолодження або задихнутися від перепадів тиску та температури на великій висоті.

Нагадуємо, що футболіст з Афганістану загинув, намагаючись відлетіти на шасі літака. Таким чином спортсмен хотів залишити свою країну та відлетіти до США.