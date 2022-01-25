Президент Польши созывает Совет национальной обороны из-за возможного вторжения России в Украину

По словам лидера Польши, до этого он будет проводить консультации с другими союзниками, в частности со странами Балтии. Сообщается, что в недавней встречи Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсуждали продоставление Украине вооружения от Польши.

Президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности, который состоится 28 января. Это связано с возможным вторжением России в Украину и последствий этого. Об этом Анджей Дуда сообщил после встречи на видеоконференции с лидерами США, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО, сообщает польское издание Polska Agencja Pracowa.

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Он подчеркнул, что разговор на видеокнференции касался возможных действий ЕС и НАТО в случаи нападения России на Украины и безопасности Европы.

По словам Дуды, он будет общаться всю неделю с союзниками по поводу возможного вторжения России в Украину и по итогам этого общения будет созван Совет национальной обороны Польши.

"Я хочу, чтобы встреча Совета нацбезопасности состоялась в пятницу, потому что тогда состоятся консультации и с другими союзниками, в частности, я говорю о странах Балтии", — сказал он.

Лидер Польши заявил, что после встреч с партнерами, он поделится видениям ситуации с польскими политиками. Дуда надеется, что участники встречи серьезно отнесутся к разговору о безопасности и пообещал предоставить полную информацию.

Недавно, 20-21 января лидеры Украины и Польши встретились для обсуждения, в том числе, ситуации вокруг границы Украины. Анджей Дуда заявил, что Украина заслуживает всеобъемлющей поддержки Запада.

В интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna глава Бюро национальной безопасности Павел Солох сообщил, что предметом разговоров Владимира Зеленского и Анджея Дуды было предоставление Украине помощи в виде вооружения от Польши.

"С этих переговоров последовал однозначный сигнал о поддержке евроатлантических устремлений Украины. В случае российского вторжения, мы готовы на другие шаги помощи в рамках так называемой коалиции желающих в НАТО. Украинцы нуждаются в вооружении, и мы ведем переговоры по этой теме",- сказал Солох.

Напомним, Нидерланды готовы отправить Украине вооружение. Несмотря на еще недавнюю блокаду поставок вместе с Германией, сейчас в правительстве заявляют, что отнесутся с пониманием к украинскому запросу на оружие через НАТО.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыл 3 борт с британским оружием, оно предназначено исключительно для обороны.