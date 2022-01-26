В США мужчине отказали в пересадке сердца из-за отсутствия прививки от коронавируса (видео)

Органы для трансплантации в дефиците, поэтому врачи "не намерены раздавать их тем, у кого мало шансов на выживание".

В бостонской больнице Brigham and Women`s Hospital отказались пересаживать донорское сердце 31-летнему пациенту, который не вакцинирован от коронавируса. Как пишет BBC, мужчина находится в больнице с ноября прошлого года и страдает наследственной сердечной болезнью.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Как рассказал отец пациента, его сына даже исключили из списка тех, кто остро нуждается в пересадке органа. У больницы своя позиция: там уверены, что трансплантацию должен получить тот пациент, который имеет большие шансы выжить после такой серьезной операции. По мнению представителей медицинского учреждения, вакцинация важна, ведь иммунная система прооперированного человека будет сильно ослаблена.

Руководитель отдела медицинской этики при Нью-Йоркском университете доктор Артур Каплан заявил в комментарии CBS News, что после такой сложной операции даже от обычной простуды может произойти летальный случай:

"Донорские органы сейчас в дефиците. Мы не можем раздать их тем, у кого мало шансов выжить, в то время как вакцинированные имеют больше возможностей на благоприятный прогноз".

В свою очередь, 31-летний пациент переживает, что после вакцинации у него могут возникнуть осложнения с сердцем, ведь его состояние и так крайне тяжелое. Отец пациента акцентировал, что вакцинация противоречит принципам его сына и что он не верит в нее:

"Мой сын сражается мужественно, имея принципы, в которые верит. Это заставляет меня гордиться им еще больше. Это его тело и его выбор".

Напомним, в США впервые пересадили сердце генно-модифицированной свиньи человеку. Операцию назвали успешным прорывом, ведь это был последний шанс пациента.