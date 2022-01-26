У США чоловікові відмовили у пересадці серця через відсутність щеплення від коронавірусу (відео)

Органи для трансплантації у дефіциті, тому лікарі "не мають наміру роздавати їх тим, у кого мало шансів на виживання".

У лікарні Бостона Brigham and Women`s Hospital відмовилися пересаджувати донорське серце 31-річному пацієнту, який не вакцинований від коронавірусу. Як пише BBC, чоловік перебуває в лікарні з листопада минулого року і страждає на спадкову серцеву хворобу.

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Як розповів батько пацієнта, його сина навіть виключили зі списку тих, хто гостро потребує пересадки органу. У лікарні своя позиція: там упевнені, що трансплантацію має отримати той пацієнт, який має великі шанси вижити після такої серйозної операції. На думку представників медичного закладу, вакцинація важлива, адже імунна система прооперованої людини буде сильно ослаблена.

Керівник відділу медичної етики при Нью-Йоркському університеті доктор Артур Каплан заявив у коментарі CBS News, що після такої складної операції навіть від звичайної застуди може статися смерть.

"Донорські органи зараз у дефіциті. Ми не можемо роздати їх тим, у кого мало шансів вижити, тоді як вакциновані мають більше можливостей на сприятливий прогноз".

Зі свого боку, 31-річний пацієнт переживає, що після вакцинації у нього можуть виникнути ускладнення із серцем, адже його стан і так вкрай тяжкий. Батько пацієнта наголосив, що вакцинація суперечить принципам його сина і що він не вірить у неї:

"Мій син бореться мужньо, маючи принципи, в які вірить. Це змушує мене пишатися ним ще більше. Це його тіло та його вибір".

Нагадаємо, у США вперше пересадили серце генно-модифікованої свині людині. Операцію назвали успішним проривом, адже це був останній шанс пацієнта.