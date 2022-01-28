Лавров назвал хамством угрозу США выслать российских дипломатов из Вашингтона

Глава российского МИД считает, что результатом "дипломатического бодания" между США и РФ станет сокращения дипломатического присутствия обеих стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января прокомментировал действия Вашингтона относительно российских дипломатов в США, и назвал подобные шаги "хамством", сообщает "Интерфакс".

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Глава МИД считает, что очередное "дипломатическое бодание" между двумя странами, которое началось после завершения президентского срока Барака Обамы, может привести к сокращению дипломатического присутствия обеих сторон.

Речь идет о требованиях Вашингтона немедленно предоставить визы охранникам американского посла в Москве Джона Салливана. В противном случае США ставит вопрос о высылке российского посла Анатолия Антонова из Вашингтона.

"На последних встречах в госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве", — сказал Антонов журналистам, добавив при этом, что на днях группа российских дипломатов уже покинула США.

В ответ на эти требования глава российского МИД заявил, что если "хамство будет продолжаться", Россия приложит усилия, чтобы выровнять количество дипломатов обеих стран.

"Если это хамство будет продолжаться — ну у нас есть еще резервы, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия", — заявил он.

Лавров отметил, что стороны США сейчас идет "настоящий торг", поскольку она требует изъять из ограничивающей квоты численности персонала 12 человек. Москва со своей стороны объяснила, что установленные квоты в 455 человек для обеих стран — "это жест огромной доброй воли", поскольку Россия согласилась включить в нее дополнительно 150 человек представителей РФ в ООН, "которые вообще не имеют никакого отношения к двусторонним связям".

В сложившейся ситуации Москва предложила Вашингтону не нанимать в России местный персонал для обслуживания дипломатических миссий, поскольку сама Россия в качестве персонала для своей миссии в США задействует только своих граждан. Однако в ответ, как выразился Лавров, Москва услышала лишь "вскрикивания и всхлипывания".

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