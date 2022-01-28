Лавров назвав хамством загрозу США вислати російських дипломатів із Вашингтона

Глава російського МЗС вважає, що результатом "дипломатичного бачення" між США та РФ стане скорочення дипломатичної присутності обох країн.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 28 січня прокоментував дії Вашингтона щодо російських дипломатів у США і назвав подібні кроки "хамством", повідомляє "Інтерфакс".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Глава МЗС вважає, що чергове "дипломатичне бодання" між двома країнами, яке почалося після завершення президентського терміну Барака Обами, може призвести до скорочення дипломатичної присутності обох сторін.

Йдеться про вимоги Вашингтона негайно надати візи охоронцям американського посла у Москві Джона Саллівана. А якщо ні, то США ставить питання про висилку російського посла Анатолія Антонова з Вашингтона.

"На останніх зустрічах у держдепартаменті нашим співробітникам було ясно сказано, що російський посол буде змушений виїхати зі США до квітня, якщо ми не виконаємо низку умов США щодо надання віз охоронцям американського посла в Москві", — сказав Антонов журналістам, додавши при цьому, що Днями група російських дипломатів уже покинула США.

У відповідь на ці вимоги глава російського МЗС заявив, що якщо "хамство продовжуватиметься", Росія докладе зусиль, щоб вирівняти кількість дипломатів обох країн.

"Якщо це хамство продовжуватиметься — ну у нас є ще резерви, щоб по-справжньому вирівнювати наші дипломатичні присутності", — заявив він.

Лавров зазначив, що сторони США зараз триває "справжній торг", оскільки вона вимагає вилучити з обмежувальної квоти чисельності персоналу 12 осіб. Москва зі свого боку пояснила, що встановлені квоти у 455 осіб для обох країн — "це жест величезної доброї волі", оскільки Росія погодилася включити до неї додатково 150 осіб представників РФ в ООН, "які взагалі не мають жодного стосунку до двосторонніх зв'язків".

У ситуації, що склалася, Москва запропонувала Вашингтону не наймати в Росії місцевий персонал для обслуговування дипломатичних місій, оскільки сама Росія як персонал для своєї місії в США залучає тільки своїх громадян. Однак у відповідь, як висловився Лавров, Москва почула лише "скрикування та схлипування".

Раніше Фокус з'ясовував, які кроки можуть зробити дипломатичні служби ЄС в Україні у разі загострення ситуації на російсько-українському кордоні. Наразі Євросоюз не розглядає варіант евакуації свого дипперсоналу та їхніх родичів з України.