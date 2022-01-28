РФ не планирует вторжение в Украину, — брюссельское СМИ

По словам журналистов, масштабный ввод российских войск в планы Кремля не входит, для этого понадобилось больше сил, чем те, что развернуты сейчас.

Руководство Соединенных Штатов хочет немедленной деэскалации с Россией, но диалог будет невозможен, пока у границы с Украиной дислоцирован российский военный контингент с тысячами военных. Об этом сообщает EURACTIV со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве НАТО.

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"Поверьте мне, американцы действительно хотят немедленной деэскалации с Россией", — заявил представитель альянса, согласившийся говорить на условиях анонимности. Он также добавил, что в сложившемся положении вещей военный конфликт может разгореться в любое мгновение, даже если лидеры стран Запада и поверят заверениям Кремля о том, что вторжение не планируется.

Относительно того, каким образом события могут разворачиваться в дальнейшем, утверждает источник, даже кремлевские чиновники понятия не имеют. Что будет дальше, известно только одному Владимиру Путину.

Вторжение РФ маловероятно

По утверждениям источника, масштабный ввод войск РФ в Украину маловероятен: на самом деле открытый конфликт в планы Кремля не входит.

"Чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами [как Украина], понадобится больше военных сил, по сравнению с теми, которые развернуты сейчас", — утверждает источник в НАТО.

Также представитель альянса напомнил, что НАТО не обязано защищать и вмешиваться в потенциально возможное военное противостояние Украины и России, т.к. Украина не участница натовского блока. Все было бы иначе, если бы интервенции подверглась страна НАТО.

"Если бы Россия допустила ошибку и напала на страну НАТО, разгорелась бы Третья мировая война", — подчеркивает представитель альянса.

Вместе с тем, источник отметил, что Украина — партнер НАТО, что влечет за собой определенные моральные обязательства. Отсюда и возможные крупные санкции в отношении Кремля.

Ранее Фокус сообщал, что Россия отказалась принять ответ США на предложенные "гарантии безопасности". Российский дипломат Владимир Джабаров обвинил США в попытке прямой конфронтации с Кремлем, заявив, что США "собрали в ответе свои фантазии и претензии".