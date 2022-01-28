РФ не планує вторгнення в Україну, — брюссельське ЗМІ

За словами журналістів, масштабне введення російських військ у плани Кремля не входить, для цього знадобилося більше сил, ніж ті, що розгорнуті зараз.

Керівництво Сполучених Штатів хоче негайної деескалації з Росією, але діалог буде неможливим, поки біля кордону з Україною дислоковано російський військовий контингент із тисячами військових. Про це повідомляє EURACTIV із посиланням на високопоставлені джерела в керівництві НАТО.

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"Повірте мені, американці справді хочуть негайної деескалації з Росією", — заявив представник альянсу, який погодився говорити на умовах анонімності. Він також додав, що в стані речей, що склався, військовий конфлікт може розгорітися будь-якої миті, навіть якщо лідери країн Заходу і повірять запевненням Кремля про те, що вторгнення не планується.

Щодо того, яким чином події можуть розгортатися надалі, стверджує джерело, навіть кремлівські чиновники не мають уявлення. Що буде далі, відомо лише Володимиру Путіну.

Вторгнення РФ малоймовірне

За твердженнями джерела, масштабне введення військ РФ в Україну малоймовірне: насправді відкритий конфлікт у плани Кремля не входить.

"Щоб вторгнутися в таку велику країну з такими збройними силами [як Україна], знадобиться більше військових сил, порівняно з тими, що розгорнуті зараз", — стверджує джерело в НАТО.

Також представник альянсу нагадав, що НАТО не зобов'язане захищати та втручатися у потенційно можливе воєнне протистояння України та Росії, оскільки Україна — не учасниця натовського блоку. Усе було б інакше, якби інтервенції зазнала країна НАТО.

"Якби Росія припустилася помилки та напала на країну НАТО, розгорілася б Третя світова війна", — наголошує представник альянсу.

Водночас джерело зазначило, що Україна — партнер НАТО, що тягне за собою певні моральні зобов'язання. Звідси й можливі великі санкції щодо Кремля.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія відмовилася прийняти відповідь США на запропоновані "гарантії безпеки". Російський дипломат Володимир Джабаров звинуватив США у спробі прямої конфронтації з Кремлем, заявивши, що США "зібрали у відповіді свої фантазії та претензії".