В Гамбурге разбили окно генконсульства Украины

Разбитое окно и сам камень обнаружили украинские дипломаты, после чего обратились в полицию с требованием привлечь виновных к ответственности.

В ночь на пятницу, 28 января, неизвестные камнем разбили окно здания генерального консульства Украины в немецком городе Гамбург. Сотрудники консульства утром заметили разбитое окно вместе с брошенным предметом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, не было и попытки проникнуть в здание дипмиссии.

Консульство продолжает работу в штатном режиме.

Вместе с тем, украинские дипломаты обратились к местным правоохранителям с просьбой провести расследование и привлечь хулиганов к ответственности.

В заявлении украинского МИДа дипломаты напомнили, что "в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях, страна, в которой находится диппредставительство, должна обеспечивать безопасность учреждений, которые прошли аккредитацию для работы на ее территории".

Ранее Фокус сообщал, что Украине не стоит рассчитывать на поставки летального оружия из Германии. С таким заявлением выступил Кабинет министров Германии. По мнению официального представителя ведомства Штеффена Хебештрайта разрешение российско-украинского конфликта лежит исключительно в дипломатической плоскости.