У Гамбурзі розбили вікно генконсульства України

Розбите вікно та камінь помітили українські дипломати, після чого звернулися до поліції з вимогою притягнути винних до відповідальності.

У ніч проти п'ятниці, 28 січня, невідомі каменем розбили вікно будівлі генерального консульства України в німецькому місті Гамбург. Співробітники консульства вранці помітили розбите вікно разом із покинутим предметом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

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Зазначається, що внаслідок пригоди ніхто не постраждав, не було й спроби потрапиити в будівлю дипмісії.

Консульство продовжує роботу в штатному режимі.

Водночас, українські дипломати звернулися до місцевих правоохоронців із проханням провести розслідування та притягнути хуліганів до відповідальності.

У заяві українського МЗС дипломати нагадали, що "відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини, країна, в якій знаходиться диппредставництво, повинна гарантувати безпеку установ, які пройшли акредитацію для роботи на її території".

Раніше Фокус повідомляв, що Україні не варто розраховувати на постачання летальної зброї з Німеччини. З такою заявою виступив Кабінет Міністрів Німеччини. На думку офіційного представника відомства Штеффена Хебештрайта, вирішення російсько-українського конфлікту лежить виключно в дипломатичній площині.