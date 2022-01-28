В США освободили отсидевшего 20 лет мужчину: в убийстве сознался его брат-близнец (фото)

Брат Кевина Дугара признался, что совершил убийство, еще в 2013 году. Но суд долгое время отказывался пересматривать дело.

Американца Кевина Дугара, отсидевшего в тюрьме за убийство почти 20 лет, отпустили на свободу после того, как в преступлении сознался его брат-близнец. Об этом сообщает NBC News.

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Кевина Дугара освободили из тюрьмы в Чикаго под залог во вторник, 25 января. Дело против него еще не закрыто.

Мужчину осудили за убийство человека в 2003 году в ходе перестрелки. В 2005 году Кевина Дугара приговорили к 54 годам лишения свободы. В течение многих лет он настаивал на своей невиновности.

[ + – ] Кевин Дугар. Фото: Illinois Department of Corrections

В 2013 году брат-близнец Кевина Дугара, Карл Смит, признался ему в письме, что именно он совершил убийство. Сам Смит также находился в тюрьме: отбывал 99-летний срок за вторжение в дом, в результате которого был тяжело ранен ребенок (выстрелом в голову).

Первоначально признание брата мало повлияло на дело Дугара: в 2018 году судья постановил, что слова Смита не заслуживают доверия, и отказался назначить новое разбирательство.

[ + – ] Карл Смит. Фото: Illinois Department of Corrections

Однако правозащитники смогли вернуть дело Дугара в суд. И теперь, после освобождения под залог, у него будет второй шанс доказать свою невиновность.

Адвокат Дугара Рональд Сейфер сказал журналистам, что эта история будто "создана для телевидения". Он также добавил, что его подзащитный сейчас со своими близкими "борется с реальностью потерянного времени".

Напомним, в США двух братьев-подростков судят за избиение до смерти своего отчима. Юноши обвинили его в сексуальных домогательствах к их 9-летней сестре (родная дочь убитого).