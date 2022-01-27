В США братьев-подростков судят за смерть отчима, который домогался к их 9-летней сестре

Полиция ранее подозревала убитого мужчину в сексуальном насилии над другим ребенком.

Полиция американского города Фарр, Техас арестовала двух братьев-подростков за избиение до смерти своего отчима. Юноши обвинили его в домогательстве к их 9-летней сестре. За соучастие в этом преступлении также арестован друг братьев. Об этом сообщает издание Newsweek.

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По версии полиции 18-летний Алехандро Тревино, 17-летний Кристиан Тревино и их 18-летний сообщник Хуан Эдуардо Мелендес 20 января избили 42-летнего Габриэля Кинтанилью и бросили его умирать на пустыре. Согласно материалам дела, мотивом преступления стала жалоба их 9-летней сестры (родная дочь убитого) на то, что отец "трогал ее неподобающим образом".

"Когда братья Алехандро и Кристиан узнали об этом, они столкнулись с Габриэлем в его доме и между ними завязалась драка. Потом Кинтанилья убежал из дома. (Братья — ред.)Тревино и водитель красного Dodge Charger, которого мы идентифицировали как Хуана Гонсалеса Мелендеса, догоняют его и снова нападают на жертву", — рассказал журналистам замначальника полиции города Фарр Хуан Гонсалес.

[ + – ] Трое подозреваемых. Слева направо: Алехандро Тревино, Кристиан Тревино и Хуан Эдуардо Мелендес.

Габриэль Кинтанилья был избит кастетом и получил серьезную травму головы.

Затем братья и их друг отвезли еще живого, но находящегося без сознания, мужчину на пустырь за город и оставили там умирать.

В полиции также добавили, что на убитого ранее было выписано подозрение за сексуальное насилие над другим ребенком.

Все трое подозреваемых предстали перед судом 23 января.

Напомним, 16 января мужчина взял в заложники четырех человек в синагоге техасского города Коливилл. Он требовал освободить свою "сестру по вере" из тюрьмы. В ходе спецоперации полиции преступник был убит.