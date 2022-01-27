У США братів-підлітків судять за смерть вітчима, який домагався їхньої 9-річної сестри

Поліція раніше підозрювала вбитого чоловіка в сексуальному насильстві над іншою дитиною.

Поліція американського міста Фарр, Техас заарештувала двох братів-підлітків за побиття до смерті свого вітчима. Юнаки звинуватили його в домаганні до їхньої 9-річної сестри. За співучасть у цьому злочині також заарештовано одного брата. Про це повідомляє видання Newsweek.

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За версією поліції 18-річний Алехандро Тревіно, 17-річний Крістіан Тревіно та їхній 18-річний спільник Хуан Едуардо Мелендес 20 січня побили 42-річного Габріеля Кінтанілью та кинули його вмирати на пустирі. Згідно з матеріалами справи, мотивом злочину стала скарга їхньої 9-річної сестри (рідна дочка вбитого) на те, що батько "чіпав її неналежним чином".

"Коли брати Алехандро та Крістіан дізналися про це, вони зіткнулися з Габріелем у його будинку і між ними зав'язалася бійка. Потім Кінтанілья втік із дому. (Брати — ред.) Тревіно та водій червоного Dodge Charger, якого ми ідентифікували як Хуана Гонсалеса Мелендес наздоганяють його і знову нападають на жертву", — розповів журналістам заступник начальника поліції міста Фарр Хуан Гонсалес.

[ + – ] Троє підозрюваних. Зліва направо: Алехандро Тревіно, Крістіан Тревіно та Хуан Едуардо Мелендес.

Габріель Кінтанілья був побитий кастетом та отримав серйозну травму голови.

Потім брати і їхній друг відвезли ще живого, але непритомного, чоловіка на пустир за місто і залишили там помирати.

У поліції також додали, що на вбитого раніше було виписано підозру за сексуальне насильство над іншою дитиною.

Усі троє підозрювані постали перед судом 23 січня.

Нагадаємо, 16 січня чоловік взяв у заручники чотирьох людей у синагозі техаського міста Колівілл. Він вимагав звільнити свою "сестру за вірою" з в'язниці. У процесі спецоперації поліції злочинця було вбито.