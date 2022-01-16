У Техасі чоловік увірвався до синагоги у прямому ефірі та взяв заручників

Чоловік, який захопив чотирьох людей, вимагав звільнити вчену Аафію Сіддікі, засуджену за тероризм, і погрожував підірвати будівлю.

Невідомий чоловік взяв у заручники чотирьох людей, закрема й рабина, у синагозі конгрегації Бет Ісраель у передмісті Далласа Колівіллі (Техас), повідомляє CNN.

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Чоловік увійшов до будівлі, коли синагога транслювала ранкову суботню службу у Facebook. Він заявив, що має вибухівку, і вимагав звільнити нейробіолога Аафію Сіддікі. Пряма трансляція зафіксувала частину інциденту, перш ніж була видалена.

На прохання зловмисника рабин конгрегації, один із заручників, зателефонував відомому рабину в Нью-Йорку, після чого передав трубкупідозрюваному. Той заявив, що Сіддікі підставили, і він хоче, щоб її звільнили.

Про інцидент у службу 911 повідомили о 10:41 за місцевим часом. Поліція негайно встановила периметр навколо синагоги, евакуювала мешканців будинків у цьому районі та викликала регіональну групу спецназу та агентів ФБР.

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За словами шефа поліції Колівілля Майкла Міллера, влада проводила переговори з підозрюваним "весь день". Зрештою, загарбник звільнив одного заручника, який не постраждав.

Член громади Стейсі Сільверман розповіла, що дивилася пряму трансляцію понад годину, слухаючи, що говорив підозрюваний. Він іноді перемикався і заявляв, що не злочинець, і вибачався, а також переходив з однієї мови на іншу та "істерично кричав".

Кілька людей чули, як чоловік назвав Сіддікі своєю "сестрою" у прямому ефірі, але Файзан Сайєд, виконавчий директор Ради з американо-ісламських відносин у Далласі, Форт-Уерт, штат Техас, сказав Associated Press, що брат Сіддікі Мохаммад у цьому не брав участі.

Група порятунку заручників увійшла до синагоги близько 21:00 вечора. Біля будівлі було чутно вибух та стрілянину Під час операції троє заручників, які залишалися в синагозі, були звільнені, а людина, яка їх захопила, убита. Смерть підозрюваного підтвердили силовики.

Наразі особу чоловіка встановлено, проте його ім'я не розкривається.

"Молитви були почуті. Всі заручники живі та неушкоджені", — написав у Twitter губернатор Грег Еббот приблизно через 20 хвилин після того, як було проведено спецоперацію.

Під час прес-конференції спецагент ФБР Метт Де Сарно заявив: на даний момент немає підстав вважати, що те, що трапилося, є частиною "якоїсь постійної загрози", а слідчі припускають, що підозрюваний був зосереджений на "одній проблемі, яка не становила особливої загрози для єврейської громади".

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Білий дім про ситуацію в Колівіллі: ми протистоятимемо антисемітизму

Президент Джо Байден похвалив співробітників правоохоронних органів за порятунок чотирьох заручників у синагозі в Коллівіллі та засудив антисемітизм у заяві, опублікованій Білим домом у суботу ввечері.

"Ми посилаємо любов і силу членам конгрегації Бет Ісраель, Колівіллю та єврейській громаді. Найближчими днями ми дізнаємося більше про мотиви того, хто захопив заручників. Але дозвольте мені чітко заявити всім, хто має намір сіяти ненависть, – ми протистоятимемо антисемітизму та зростанню екстремізму в цій країні", – наголосив глава держави.

Хто така Аафія Сіддікі?

Аафія Сіддікі — пакистанська вчена, яка закінчила Массачусетський технологічний інститут й отримала докторський ступінь в Університеті Брандейс. Афганська національна поліція заарештувала її у 2008 році, заявивши, що виявила рукописні нотатки, в яких та планувала напад із масовими жертвами.

Коли група американців спробувала заговорити з нею, прокуратура заявила, що вона спромоглася схопити гвинтівку американського солдата і відкрити вогонь по групі дізнавачів, хоча в результаті стрілянини ніхто не постраждав.

[ + – ] Аафію Сіддікі звинувачено в тероризмі і засуджено до 86 років ув'язнення Фото: Twitter

У 2010 році після 14-денного розгляду федеральний суддя Нью-Йорка засудив Сіддікі до 86 років тюремного ув'язнення. Присяжні визнали її винною у замаху на вбивство громадян США та державних службовців, а також у нападі на американських офіцерів та службовців.

Захист Сіддікі стверджував, що вона не може постати перед судом. Але Аафія неодноразово конфліктувала зі своїми адвокатами, а також звинувачувала Ізраїль у терактах 11 вересня 2001 року.

Під час судових засідань, де Сіддікі звинувачували в тероризмі і зв'язку з "Аль-Каїдою", вона заявляла про намір помститися уряду США, і звучали фрази "Я ненавиджу американців" і "Смерть Америці".

Наразі ув'язнена перебуває у в'язниці на базі ВПС Карсвелл неподалік Колівілля. Її вирок став предметом регулярних протестів у США та за кордоном. Фонд Аафії організовував часті демонстрації та протести. Його члени стверджували, що минулого року вона зазнала нападу у в'язниці. Сім'я Сіддікі каже ЗМІ, що вона не є терористкою.

Реакція Сіддіки на захоплення заручників

Адвокат Марва Ельбіаллі, яка представляє Сіддікі, заявила, що "вона не має жодного відношення" до захоплення заручників у синагозі, і спростувала, що злочинець – брат його клієнтки.

"Вона не хоче жодного насильства, що чиниться проти будь-якої людини, особливо від її імені. Очевидно, що це не має нічого спільного з доктором Сіддікі або її сім'єю. Ким би не був нападник, ми хочемо, щоб він знав, що його дії засуджуються доктором Аафією та її сім'єю. Ми благаємо вас негайно звільнити заручників та здатися", – заявила у коментарі журналістам юрист.

Конгрегація Бет Ісраель (CBI) пов'язана із Союзом реформістського іудаїзму. Вона обслуговує 157 сімей-членів. Згідно з веб-сайтом синагоги, заснованої в 1999 році за участю 25 сімей, вона була першою єврейською громадою у північно-східному окрузі Таррант. Спільнота офіційно відчинила свої двері у власній новій будівлі у 2005 році.

Конгрегація Бет Ісраель проводить ранкові служби щосуботи і веде пряму трансляцію. Цю практику багато синагог перейняли після пандемії.

Нагадаємо, минулого року на Гаїті бандити викрали 17 американських місіонерів та їхніх родичів і вимагали за них викуп, оцінивши кожного заручника у мільйон доларів.