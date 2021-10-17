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На Гаїті викрали 17 американських місіонерів та їхніх родичів

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гаїті, викрадення, поліція

Повідомляється, що серед викрадених були діти місіонерів. Відомо, що гаїтянські банди регулярно викрадають людей, вимагаючи викуп за заручників — від декількох тисяч до понад мільйона доларів.

Групу американських місіонерів і членів їх сімей викрав озброєний загін неподалік від столичного міста Порт-о-Пренс. Про це повідомляє The Guardian.

Щонайменше, 17 місіонерів вивели з автобуса, який прямував з місцевого притулку. Про якісь деталі події не повідомляються, але відомо, що серед викрадених були діти.

Представники США кажуть, що знають про цей інцидент. "Благополуччя і безпека американських громадян, які перебувають за кордоном, — пріоритет Держдепартаменту", — заявив прес-секретар відомства.

Політична нестабільність і стихійні лиха спровокували сплеск злочинності в найбіднішій країні на обох американських континентах.

Місцеві вуличні банди часто влаштовують викрадення, вимагаючи викуп за звільнення заручників. Суми коливаються від кількох тисяч до більш ніж мільйона доларів.

За перші 8 місяців поточного року місцева поліція повідомила про більш ніж 300 випадків викрадень, у минулому році в Гаїті сталося 234 подібних випадків, за інформацією Об'єднаного представництва ООН на Гаїті (BINUH).

Нова хвиля насильства охопила країну після вбивства президента Жовенеля Моїза цього літа, і землетрусу, який забрав життя понад 2 тис. осіб. На світанку 7 липня на резиденцію президента країни напала група невідомих, в ході чого Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. У країні було введено військовий стан на 15 днів.

президент Гаїті, вбивство,
Затримані за підозрою у вбивстві президента Гаїті

У лютому 2021 року на президента Гаїті вже здійснювали замах, проте тоді охоронцям вдалося його захистити. Жовенель Моїз залишався в президентському кріслі з лютому 2017 го.