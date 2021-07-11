"Його катували", — тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті про вбивство президента

Клод Жозеф обіцяє притягнути до відповідальності всіх нападників, а дружина загиблого президента вважає, що його вбили через політичні мотиви.

В.о. премʼєр-міністра Гаїті Клод Жозеф в інтервʼю для ABC розповів про те, що перед убивством президента Гаїті Жовенеля Моїз катували у власному будинку.

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"Найманці прийшли в будинок президента, вони катували його і вбили", — стверджує в.о. премʼєра.

Він також додав, що на цей час затримано 17 нападників, які можуть бути причетні до вбивства президента. Зараз вони перебувають під вартою.

Сам Джозеф в інтервʼю зізнався, що був шокований смертю Моїз і пообіцяв притягнути до відповідальності причетних до вбивства.

Як передає BBC, дружина загиблого президента вперше прокоментувала вбивство чоловіка. За словами Мартіни Моїз, напад стався настільки швидко, що її чоловік не встиг сказати жодного слова.

"У цього акта немає назви, тому що потрібно бути безмежним злочинцем, щоб убити такого президента, як Жовенель Моїз, навіть не давши йому можливості сказати жодного слова", — сказала Мартіна.

Вона передбачає, що її чоловік став мішенню через політичні причини через бажання провести референдум про надання більшого обсягу повноважень для президента.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що в ніч з 6 на 7 липня на його резиденцію напали невідомі. В результаті нападу Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. У країні введено воєнний стан на 15 днів.

8 липня Національна поліція Гаїті затримала 15 нападників, 7 були вбиті при затриманні, а ще кілька людей шукають. За інформацією ЗМІ, уряд Гаїті запросило військову допомогу США і ООН.