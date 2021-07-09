У вбивстві президента Гаїті брали участь 28 осіб, майже всі вони затримані або вбиті, — поліція

Серед підозрюваних — двоє американців гаїтянського походження.

Увечері 8 липня Національна поліція Гаїті повідомила, що в групу, котра напала на резиденцію президента країни Жовенеля Моїза, входили щонайменше 28 людей, "26 з них — колумбійці, двоє — американці гаїтянського походження". Семеро нападників були вбиті при затриманні, 15 виявлено, ще кілька людей розшукуються.

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Колишні військовослужбовці Колумбії можуть бути причетні до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза. Про це заявив міністр національної оборони Колумбії Дієго Молано.

"Інтерпол звернувся з офіційним запитом до уряду і поліції нашої країни про ймовірних відповідальних за це діяння, — заявив Молано у відеозверненні, розміщеному у Twitter. — За попередньою інформацією, це громадяни Колумбії, відставні військові національної армії".

Влада Колумбії розпорядилася надати негайне сприяння розслідуванню цього злочину.

Один із затриманих, за даними AP, описує себе як "сертифікованого дипломатичного агента", захисника інтересів дітей і політика-початківця на веб-сайті благодійної організації, яку він заснував у 2019 році на півдні Флориди "для допомоги жителям". Агентство зазначає, що у своїй біографії на веб-сайті організації він вказав, що "раніше працював охоронцем у посольстві Канади в Гаїті".

Поліція Гаїті затримала 11 підозрюваних у вбивстві президента Жовенеля Моїза на території представництва Тайваню в Порт-о-Пренсі.

За словами співробітників представництва, вранці в четвер, 8 липня, їм надійшла інформація про те, що поліції Гаїті необхідно проникнути на територію дипмісії для переслідування підозрюваних у вбивстві президента. Співробітники представництва дали згоду. "Операція пройшла гладко. Поліція Гаїті забрала їх на допит", — додали в представництві.

Керівники служби безпеки убитого президента Гаїті Жовенеля Моїза викликані в прокуратуру за підозрою в бездіяльності. Про це повідомило агентство AFP з посиланням на прокуратуру республіки.

"Я дав повноваження Центральному управлінню судової поліції вислухати всіх агентів безпеки президента Жовенеля Моїза", — заявив прокурор столиці Гаїті Ме Бедфорда Клода. Співробітники служби безпеки повинні зʼявитися в прокуратуру 13 і 14 липня.

"Я провів день у резиденції президента і не бачив жодної жертви серед поліції. Якщо ви відповідаєте за безпеку президента, то де ви були, і що ви зробили, щоб уникнути цієї долі для нього?", — сказав один з прокурорів.

Нагадаємо, президент Гаїті Жовенель Моїз отримав смертельне поранення в результаті нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня. Уряд запровадив військовий стан у країні на 15 днів.

Фокус розповідав, як убили президента Гаїті і хто стоїть за замахом.