В убийстве президента Гаити участвовали 28 человек, почти все они задержаны или убиты, – полиция

Среди подозреваемых – два американца гаитянского происхождения.

Вечером 8 июля Национальная полиция Гаити сообщила, что в группу, напавшую на резиденцию президента страны Жовенеля Моиза, входили не менее 28 человек, "26 из них – колумбийцы, двое – американцы гаитянского происхождения". Семеро нападавших были убиты при задержании, 15 обнаружены, еще несколько человек разыскиваются.

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Бывшие военнослужащие Колумбии могут быть причастны к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил министр национальной обороны Колумбии Диего Молано.

"Интерпол обратился с официальным запросом к правительству и полиции нашей страны о предполагаемых ответственных за это деяние, – заявил Молано в видеообращении, размещенном в Twitter. – По предварительной информации, это граждане Колумбии, отставные военные национальной армии".

Власти Колумбии распорядились оказать немедленное содействие расследованию этого преступления.

Один из задержанных, по данным AP, описывает себя как "сертифицированного дипломатического агента", защитника интересов детей и начинающего политика на веб-сайте благотворительной организации, которую он основал в 2019 году на юге Флориды "для помощи жителям". Агентство отмечает, что в своей биографии на веб-сайте организации он указал, что "ранее работал охранником в посольстве Канады в Гаити".

Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе.

По словам сотрудников представительства, утром в четверг, 8 июля, им поступила информация о том, что полиции Гаити необходимо проникнуть на территорию дипмиссии для преследования подозреваемых в убийстве президента. Сотрудники представительства дали согласие. "Операция прошла гладко. Полиция Гаити забрала их на допрос", – добавили в представительстве.

Руководители службы безопасности убитого президента Гаити Жовенеля Моиза вызваны в прокуратуру по подозрению в бездействии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на прокуратуру республики.

"Я дал полномочия Центральному управлению судебной полиции выслушать всех агентов безопасности президента Жовенеля Моиза", – заявил прокурор столицы Гаити Ме Бедфорда Клода.Сотрудники службы безопасности должны явиться в прокуратуру 13 и 14 июля.

"Я провел день в резиденции президента и не видел ни одной жертвы среди полиции. Если вы отвечаете за безопасность президента, то где вы были, и что вы сделали, чтобы избежать этой участи для него?", – сказал один из прокуроров.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Правительство ввело военное положение в стране на 15 дней.

Фокус рассказывал, как убили президента Гаити, и кто стоит за покушением.