Убийство президента Гаити: как это было и кто стоит за покушением

Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза состоялось накануне назначения нового премьер-министра страны.

В ночь на 7 июля несколько человек проникли в личную резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и выстрелили в него несколько раз. В результате нападения Моиз скончался.

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Убит Жовенель Моиз – как это было

"Группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напала на частную резиденцию президента республики и смертельно ранила его", – говорилось в первом заявлении правительства.

Первая леди страны Мартин Моиз была ранена и доставлена в госпиталь. Сначала сообщили, что там она умерла, что позже оказалось неправдой.

[ + – ] Мартин Моиз

И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф осудил "этот бесчеловечный и варварский акт". Он призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".

Убийство президента Гаити – контекст

Убийство произошло спустя два неполных дня после того, как Моиз назначил премьер-министром бывшего главу МВД Ариэля Анри, который должен был решить проблемы безопасности, а также вместе с ЦИК подготовить проведение всеобщих выборов и референдума по принятию конституции 26 сентября. Однако Анри не успел вступить в должность.

Проект нового основного закона подразумевает предоставление больших полномочий президенту, создание однопалатного парламента и упразднение Сената, а также проведение президентских выборов в один тур. Как проект реформы, так и назначение Анри вызвало протесты со стороны оппозиции, которая считала, что Моиз хотел узурпировать власть.

Что происходит в Гаити после убийства Жовенеля Моиза

Совет министров ввел военное положение на территории страны на 15 дней.

Вооруженная группа, совершившая нападение на резиденцию президента и убившая его, была сформирована из иностранных граждан. Соответствующая информация содержится в указе и.о. премьер-министра Клода Жозефа о введении военного положения.

Ранее Жозеф заявлял, что часть совершивших нападение говорила по-английски и по-испански.

Убившие президента Гаити люди заявили перед нападением, что являются представителями Управления по борьбе с наркотиками США, сообщила газета The Miami Herald. На видео нападения, имеющемся в распоряжении журналистов, слышно, что один из боевиков говорит на английском языке. Он сказал, что "Управление по борьбе с наркотиками проводит операцию", и потребовал от всех оставаться на своих местах.

В самом Управлении заявили, что их сотрудников там не было. "Это были наемники", – сказал собеседник газеты.

Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза находится в критическом состоянии, ее доставили в один из госпиталей Майами (США). По данным ABC, врачи оценивают состояние женщины как критическое, но стабильное. Телекомпания отмечает со ссылкой на источники, что у Моиз огнестрельные ранения в руку и бедро. Кроме того, у нее "серьезно повреждены" ладонь и брюшная полость.

Руководство Гаити объявило 15-дневный траур в связи с убийством президента. Он продлится с 8 по 22 июля.

Убийство президента Гаити – первые последствия

Главой государства сейчас считается Клод Жозеф, который официально имеет статус исполняющего обязанности.

Назначенный на пост премьер-министра Гаити за два дня до убийства президента Жовенеля Моиза, но не успевший вступить в должность Ариэль Анри подверг критике решение властей республики о введении двухнедельного военного положения.

По его мнению, и.о. премьер-министра Клод Жозеф и Совет министров руководствовались "эмоциями и страхом" при утверждении этой меры. Политик пообещал провести встречу с Жозефом, чтобы внести свои предложения, подчеркнув, что "между ними нет конфликта".

Клод Жозеф в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном пообещал провести всеобщие выборы, запланированные на 26 сентября, в соответствии с утвержденным ЦИК графиком.

"Глава правительства обещает установить диалог с лидерами оппозиции и другими участниками политической жизни страны, чтобы разрядить социально-политическую обстановку и способствовать проведению инклюзивных и заслуживающих доверия выборов", – говорится в заявлении. Состоится ли референдум по вопросу принятия новой конституции страны, который был запланирован на ту же дату, не сообщается.

Кто убил Жовенеля Моиза

Руководство Доминиканской Республики проводило проверку информации о возможном бегстве убийц президента Гаити Жовенеля Моиза на свою территорию, сообщала 7 июля газета Diario Libre. По ее данным, группа могла состоять из четырех граждан Колумбии и трех граждан Венесуэлы. Они могут быть связаны с одним из сотрудников службы безопасности президента, который мог участвовать в заговоре и ослабить меры безопасности в его резиденции.

Правоохранительные органы Гаити ликвидировали четверых наемников, причастных к убийству президента страны, еще двое задержаны. Об этом в эфире государственного телевидения поздно вечером 7 июня заявил руководитель национальной полиции Гаити Леон Шарль.

"Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены", – добавил он.

Кем был Жовенель Моиз

Жовенель Моиз родился в 1968 году в семье среднего достатка. Его отец был механиком и фермером, а мать – швеей. Он окончил педагогический факультет университета в Порт-о-Пренсе.

После университета занялся предпринимательской деятельностью. В 2004 году стал членом Торгово-промышленной палаты департамента Северо-Запад и вскоре был избран ее председателем. Впоследствии — генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты Гаити.

В 2008 году совместно с партнерами основал энергетическую компанию, которая занялась внедрением инновационных технологий с использованием возобновляемых источников энергии. В 2012 году учредил сельскохозяйственную компанию и реализовал проект по созданию первой сельскохозяйственной особой экономической зоны в Гаити.

В 2015 году баллотировался на пост президента от проправительственной партии "Тет кaлe". Вышел во второй тур. Голосование неоднократно переносилось из-за опасения массовых беспорядков в связи с обвинениями в фальсификации результатов голосования.

Были назначены новые выборы, в ноябре 2016 года Моиз одержал победу в первом туре, набрав 55,6% голосов избирателей. Основными пунктами его программы были заявлены восстановление экономики на базе развития экологически чистого сельского хозяйства и экотуризма, создание рабочих мест, обеспечение всеобщего доступа к образованию и здравоохранению.

В 2018 году начались массовые протесты с требованием отставки Моиза из-за скандала вокруг хищений средств на организацию поставок нефти из Венесуэлы. Причиной манифестаций послужило то, что чиновники, обвиненные в коррупции, не понесли наказания. Участники акций также обвиняли власти в росте инфляции и общем ухудшении экономической ситуации в стране. Моиз отказался досрочно сложить с себя полномочия.

На фоне продолжающихся беспорядков парламент неоднократно отклонял утверждения новых премьер-министров и назначения кабинета. В августе 2019 года группа оппозиционных депутатов парламента выступила с требованием инициирования импичмента президенту, однако их предложение не было поддержано (против импичмента проголосовали 53 депутата, трое — за, пятеро воздержались). Из-за протестов выборы в законодательные органы, запланированные на 2019 год, были отложены без указания даты. С января 2020 года Моиз правил, издавая указы.

[ + – ] Гаити на карте мира

На фоне политического и социального кризиса президент инициировал проведение референдума об изменении конституции страны, направленного на укрепление президентской и исполнительной власти. Он был дважды отложен из-за пандемии COVID-19.

Согласно отчету международной неправительственной организации "Борьба с голодом", в 2019 году как минимум 3,67 млн жителей Гаити (около 35% от всего населения) испытывали проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан вопрос обеспечения продуктами стоял особенно остро.

17 октября 2018 года на Моиза было совершено покушение. В него стреляли, но он не попали, были ранены трое сотрудников охраны.

С 1996 года Жовенель Моиз был женат на Мартин Мари Этьенн Жозеф, у них трое детей

Напомним, указ о введении чрезвычайного положения предоставил вооруженным силам Гаити максимальные полномочия, в том числе разрешил репрессии против местного населения. Конституция Гаити предусматривает, что во время военного положения защита гражданских прав приостанавливается в той или иной степени. В связи с этим Доминиканская республика закрыла границу с Гаити.