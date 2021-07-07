Посольство Гаити опровергло смерть жены убитого президента

Мартин Мойз собираются транспортировать на лечение в другую страну, вероятно — в США. Дипломаты отметили, что ее показатели жизнедеятельности стабильны.

Посольство Гаити в Санто-Доминго опровергло смерть первой леди страны Мартин Мойз после того, как дом ее семьи напали, что завершилось смертью ее супруга — президента Жовенеля Мойза. Об этом пишет El Dia.

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В материале говорится, что, по словам дипломатов, показатели жизнедеятельности вдовы президента стабильны, сейчас ей готовят самолет для транспортировки на лечение за границу. В какую именно страну она полетит — неизвестно, но рассматривается ее полет в США.

Первая леди Гаити получила ранения после нападения на ее мужа спецназовца утром в среду, 7 июля. Премьер-министр страны Клод Жозеф утверждает, что нападавшие общались друг с другом на испанском языке.

Ранее сообщалось, что медикам не удалось спасти первую леди Мартин Мойз из-за полученных ранений. При этом, как утверждалось, обязанности временного президента будет исполнять премьер-министр страны. Он же, по словам журналистов, и подтвердил информацию о смерти вдовы главы государства.

До этого стало известно, что президент Гаити Жовенель Мойз был застрелен в результате нападения, совершенного в среду, 7 июля, на его частную резиденцию.

Напомним, Моиз стал президентом Гаити в феврале 2017 года. Известно, что он родился в июне 1968 года в городе Тру-дю-Нор. Его отец был фермером и торговцем, а мать – швеей.

Ранее на него же покушались в феврале 2021 года. Тогда спецслужбам страны удалось предотвратить убийство главы государства.