Посольство Гаїті спростувало смерть дружини вбитого президента

Мартін Моїз збираються транспортувати на лікування в іншу країну, ймовірно — в США. Дипломати зазначили, що її показники життєдіяльності стабільні.

Посольство Гаїті в Санто-Домінго спростувало смерть першої леді країни Мартін Моїз після того, як на будинок її родини напали, що завершилося смертю її чоловіка — президента Жовенеля Моїза. Про це пише El Dia.

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У матеріалі йдеться, що, за словами дипломатів, показники життєдіяльності вдови президента стабільні, зараз їй готують літак для транспортування на лікування за кордон. У яку саме країну вона полетить — невідомо, але розглядається її політ у США.

Перша леді Гаїті отримала поранення після нападу на її чоловіка спецназівця вранці в середу, 7 липня. Премʼєр-міністр країни Клод Жозеф стверджує, що нападники спілкувалися одне з одним іспанською мовою.

Раніше повідомлялося, що медикам не вдалося врятувати першу леді Мартін Моїз через отримані поранення. При цьому, як стверджувалося, обовʼязки тимчасового президента виконуватиме премʼєр-міністр країни. Він же, за словами журналістів, і підтвердив інформацію про смерть вдови глави держави.

До цього стало відомо, що президент Гаїті Жовенель Моїз був застрелений внаслідок нападу, скоєного в середу, 7 липня, на його приватну резиденцію.

Нагадаємо, Моїз став президентом Гаїті у лютому 2017 року. Відомо, що він народився в червні 1968 року в місті Тру-дю-Нор. Його батько був фермером і торговцем, а мати — швачкою.

Раніше на нього ж робили замах в лютому 2021 року. Тоді спецслужбам країни вдалося запобігти вбивству глави держави.