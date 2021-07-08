Вбивство президента Гаїті: як це було і хто стоїть за замахом

Вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза відбулося напередодні призначення нового прем'єр-міністра країни.

У ніч на 7 липня кілька людей проникли в особисту резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїза і вистрілили в нього кілька разів. В результаті нападу Моїз помер.

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Убитий Жовенель Моїз — як це було

"Група невстановлених осіб, деякі з яких говорили іспанською, напала на приватну резиденцію президента республіки і смертельно поранила його", — йшлося в першій заяві уряду.

Перша леді країни Мартіна Моїз була поранена і доставлена в госпіталь. Спочатку повідомили, що там вона померла, що пізніше виявилося неправдою.

[ + – ] Мартіна Моїз

В.о. премʼєр-міністра Гаїті Клод Жозеф засудив "цей нелюдський і варварський акт". Він закликав населення до спокою, запевнивши, що "ситуація у сфері безпеки в країні знаходиться під контролем Гаїтянської національної поліції та збройних сил Гаїті".

Вбивство президента Гаїті — контекст

Вбивство сталося через два неповні дні після того, як Моїз призначив премʼєр-міністром колишнього главу МВС Аріеля Анрі, який повинен був вирішити проблеми безпеки, а також разом з ЦВК підготувати проведення загальних виборів і референдуму по прийняттю конституції 26 вересня. Однак Анрі не встиг вступити на посаду.

Проект нового основного закону має на увазі надання великих повноважень президенту, створення однопалатного парламенту і скасування Сенату, а також проведення президентських виборів в один тур. Як проект реформи, так і призначення Анрі викликало протести з боку опозиції, яка вважала, що Моїз хотів узурпувати владу.

Що відбувається в Гаїті після вбивства Жовенеля Моїза

Рада міністрів ввела військовий стан на території країни на 15 днів.

Озброєна група, яка здійснила напад на резиденцію президента і вбила його, була сформована з іноземних громадян. Відповідна інформація міститься в указі в.о. премʼєр-міністра Клода Жозефа про введення воєнного стану.

Раніше Жозеф заявляв, що частина з тих, хто вчинив напад, говорила англійською та іспанською.

Люди, які вбили президента Гаїті, заявили перед нападом, що є представниками Управління по боротьбі з наркотиками США, повідомила газета The Miami Herald. На відео нападу, наявному у розпорядженні журналістів, чутно, що один з бойовиків говорить англійською мовою. Він сказав, що "Управління по боротьбі з наркотиками проводить операцію", і зажадав від усіх залишатися на своїх місцях.

У самому Управлінні заявили, що їх співробітників там не було. "Це були найманці", — сказав співрозмовник газети.

Дружина вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза знаходиться в критичному стані, її доставили в один з госпіталів Маямі (США). За даними ABC, лікарі оцінюють стан жінки як критичний, але стабільний. Телекомпанія зазначає з посиланням на джерела, що у Моїз вогнепальні поранення в руку і стегно. Крім того, у неї "серйозно пошкоджені" долоня і черевна порожнина.

Керівництво Гаїті оголосило 15-денний траур через вбивство президента. Він триватиме з 8 по 22 липня.

Вбивство президента Гаїті — перші наслідки

Главою держави зараз вважається Клод Жозеф, який офіційно має статус виконуючого обовʼязки.

Призначений на посаду премʼєр-міністра Гаїті за два дні до вбивства президента Жовенеля Моїза, Аріель Анрі, який не встиг вступити на посаду, піддав критиці рішення влади республіки про введення двотижневого воєнного стану.

На його думку, в.о. премʼєр-міністра Клод Жозеф і Рада міністрів керувалися "емоціями і страхом" при затвердженні цього заходу. Політик пообіцяв провести зустріч з Жозефом, щоб внести свої пропозиції, підкресливши, що "між ними немає конфлікту".

Клод Жозеф у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пообіцяв провести загальні вибори, заплановані на 26 вересня, відповідно до затвердженого ЦВК графіком.

"Глава уряду обіцяє встановити діалог з лідерами опозиції та іншими учасниками політичного життя країни, щоб розрядити соціально-політичну обстановку і сприяти проведенню інклюзивних виборів, які заслуговують на довіру", — йдеться в заяві. Чи відбудеться референдум з питання прийняття нової конституції країни, який був запланований на ту ж дату, не повідомляється.

Хто вбив Жовенеля Моїза

Керівництво Домініканської Республіки проводило перевірку інформації про можливу втечу вбивць президента Гаїті Жовенеля Моїз ана свою територію, повідомляла 7 липня газета Diario Libre. За її даними, група могла складатися з чотирьох громадян Колумбії і трьох громадян Венесуели. Вони можуть бути повʼязані з одним із співробітників служби безпеки президента, який міг брати участь у змові і послабити заходи безпеки в його резиденції.

Правоохоронні органи Гаїті ліквідували чотирьох найманців, причетних до вбивства президента країни, ще двоє затримані. Про це в ефірі державного телебачення пізно увечері 7 червня заявив керівник національної поліції Гаїті Леон Шарль.

"Троє поліцейських, узятих в заручники, звільнені", — додав він.

Ким був Жовенель Моїз

Жовенель Моїз народився у 1968 році в сімʼї середнього достатку. Його батько був механіком і фермером, а мати — швачкою. Він закінчив педагогічний факультет університету в Порт-о-Пренсі.

Після університету зайнявся підприємницькою діяльністю. У 2004 році став членом Торгово-промислової палати департаменту Північний Захід і незабаром був обраний її головою. Згодом — генеральний секретар Торгово-промислової палати Гаїті.

У 2008 році спільно з партнерами заснував енергетичну компанію, яка зайнялася впровадженням інноваційних технологій з використанням поновлюваних джерел енергії. У 2012 році заснував сільськогосподарську компанію і реалізував проект зі створення першої сільськогосподарської особливої економічної зони в Гаїті.

У 2015 році балотувався на пост президента від проурядової партії "Тет Кaлe". Вийшов у другий тур. Голосування неодноразово переносилося через побоювання масових заворушень через звинувачення у фальсифікації результатів голосування.

Були призначені нові вибори, в листопаді 2016 року Моїз здобув перемогу у першому турі, набравши 55,6% голосів виборців. Основними пунктами його програми були заявлені відновлення економіки на базі розвитку екологічно чистого сільського господарства і екотуризму, створення робочих місць, забезпечення загального доступу до освіти і охорони здоровʼя.

У 2018 році почалися масові протести з вимогою відставки Моїза через скандал навколо розкрадань коштів на організацію поставок нафти з Венесуели. Причиною маніфестацій послужило те, що чиновники, звинувачені в корупції, не понесли покарання. Учасники акцій також звинувачували владу у зростанні інфляції і загальне погіршення економічної ситуації в країні. Моїз відмовився достроково скласти з себе повноваження.

На тлі тривалих заворушень парламент неодноразово відхиляв затвердження нових премʼєр-міністрів і призначення кабінету. У серпні 2019 року група опозиційних депутатів парламенту виступила з вимогою ініціювання імпічменту президенту, однак їхня пропозиція не була підтримана (проти імпічменту проголосували 53 депутати, троє — за, пʼятеро утрималися). Через протести вибори до законодавчих органів, заплановані на 2019 рік, були відкладені без зазначення дати. З січня 2020 року Моїз правив, видаючи укази.

[ + – ] Гаїті на карті світу

На тлі політичної і соціальної кризи президент ініціював проведення референдуму про зміну конституції країни, спрямованого на зміцнення президентської та виконавчої влади. Він був двічі відкладений через пандемію COVID-19.

Згідно зі звітом міжнародної неурядової організації "Боротьба з голодом", у 2019 році як мінімум 3,67 млн жителів Гаїті (близько 35% від загальної кількості населення) мали проблеми з доступом до продовольства, а для більше 1,2 млн громадян питання забезпечення продуктами стояло особливо гостро.

17 жовтня 2018 року на Моїза було скоєно замах. У нього стріляли, але не поранили, були поранені троє співробітників охорони.

З 1996 року Жовенель Моїз був одружений на Мартіні Марі Етьєнн Жозеф, у них троє дітей

Нагадаємо, указ про введення надзвичайного стану надав збройним силам Гаїті максимальні повноваження, зокрема дозволив репресії проти місцевого населення. Конституція Гаїті передбачає, що під час воєнного стану захист цивільних прав припиняється тією чи іншою мірою. Через це Домініканська республіка закрила кордон з Гаїті.