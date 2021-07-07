У Гаїті ввели військовий стан після вбивства президента Жовенеля Моїза

Заяву про введення воєнного стану в телеефірі зробив тимчасовий прем'єр-міністр країни Клод Жозеф разом з главою Нацполіції Леоном Чарльзом.

На території Гаїті оголошено військовий стан після вбивства президента Жовенеля Моїза, пише видання Diariolibre.

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Клод Жозеф у телевізійному зверненні до населення заявив, що взяв на себе виконання обовʼязків глави держави, а через кілька годин після вбивства президента Жовенеля Моїза оголосив у країні військовий стан.

У зверненні до нації тимчасовий премʼєр-міністр Клод Жозеф ще раз нагадав, що вбивці президента говорили англійською та іспанською і додав, що в них була "зброя дуже великого калібру".

"У суворій відповідності до статті 149 конституції, я провів екстрене засідання ради міністрів, і ми вирішили оголосити військовий стан у всій країні", — заявив він.

Стан, оголошений в.о. глави держави, являє собою концепцію, еквівалентну стану війни, і з цієї причини збройним силам надано максимальні повноваження для проведення репресивних дій. Під час воєнного стану дія конституційних гарантій більшою чи меншою мірою призупиняється відповідно до закону.

Після оголошення воєнного стану Домініканська Республіка перекрила кордони з Гаїті.

Раніше Фокус повідомляв, що 7 липня невідомі вбили президента Жовенеля Моїза. 53-річний глава держави отримав смертельні поранення в ході нападу на його резиденцію. У лютому 2021 року спецслужбам Гаїті вдалося запобігти замаху на Жовенеля Моїза.

Також Фокус розповідав, що в лікарні Гаїті померла дружина вбитого президента Жовенеля Моїза. Мартін Марі Етьєн Жозеф постраждала в ході нападу на президентську резиденцію. Її з вогнепальними пораненнями госпіталізували в клініку Маямі, де вона померла. Пізніше посольство Гаїті спростувало інформацію про смерть дружини лідера країни.