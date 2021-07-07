В Гаити ввели военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза

Заявление о введении военного положения в телеэфире сделал временный премьер-министр страны Клод Жозеф вместе с главой Нацполиции Леоном Чарльзом.

На территории Гаити объявлено военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза, пишет издание Diariolibre.

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Клод Жозеф в телевизионном обращении к населению заявил, что взял на себя исполнение обязанностей главы страны, а через несколько часов после убийства президента Жовенеля Моиза объявил в стране военное положение.

В обращении к нации временный премьер-министр Клод Жозеф еще раз напомнил, что убийцы президента говорили на английском и испанском и добавил, что у них было "оружие очень большого калибра".

"В строгом соответствии со статьей 149 конституции, я провел экстренное заседание совета министров, и мы решили объявить военное положение во всей стране", — заявил он.

Положение, объявленное и.о. главы государства, представляет собой концепцию, эквивалентную состоянию войны, и по этой причине вооруженным силам предоставлены максимальные полномочия для проведения репрессивных действий. Во время военного положения действие конституционных гарантий в большей или меньшей степени приостанавливается в соответствии с законом.

После объявления военного положения Доминиканская Республика перекрыла границы с Гаити.

Ранее Фокус сообщал, что 7 июля неизвестные убили президента Жовенеля Моиза. 53-летний глава государства получил смертельные ранения в ходе нападения на его резиденцию. В феврале 2021 года спецслужбам Гаити удалось предотвратить покушение на Жовенеля Моиза.

Также Фокус рассказывал, что в больнице Гаити скончалась жена убитого президента Жовенеля Моиза. Мартин Мари Этьен Жозеф пострадала в ходе нападения на президентскую резиденцию. Ее с огнестрельными ранениями госпитализировали в клинику Майами, где она скончалась. Позже посольство Гаити опровергло информацию о смерти жены лидера страны.