Поліція застрелила чотирьох підозрюваних у вбивстві президента Гаїті (відео)

Поліція перешкодила озброєним людям втекти з місця нападу, однак ті захопили в заручники трьох офіцерів. Кілька підозрюваних знаходяться в бігах.

У Гаїті правоохоронці вбили чотирьох підозрюваних і заарештували ще двох після вбивства президента країни Жовенеля Моїза. Про це пише New York Times, посилаючись на главу поліції Леона Чарльза.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Після нападу на президента біля маєтка на околиці столиці Гаїті, Порт-о-Прінс, поліцейські вступили в бій з передбачуваними вбивцями і перешкодили їм втекти з місця події. Зловмисники, зі свого боку, взяли в заручники трьох офіцерів. Четверо нападників загинули внаслідок перестрілки, а захоплені співробітники поліції були звільнені.

Крім двох затриманих, правоохоронці підозрюють ще кількох людей, які зараз перебувають в бігах. У той же час, влада не називає імен підозрюваних і не наводять жодних доказів, які повʼязують їх із нападом на Жовенеля Моїза.

[ + – ] Відео з місця перестрілки в Гаїті

7 липня стало відомо про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїзе в його приватній резиденції. За словами виконувача обовʼязків премʼєр-міністра Клода Жозефа, зловмисники вистрілили в нього кілька разів, серед них було декілька людей, які розмовляють іспанською мовою.

Після вбивства президента Жовенеля Моїза в Гаїті ввели військовий стан. Клод Жозеф, який очолив уряд, надав збройним силам країни максимальні повноваження, зокрема дозволив репресії проти місцевого населення. Конституція Гаїті передбачає, що під час воєнного стану захист цивільних прав припиняється в тій чи іншій мірі. У звʼязку з цим Домініканська республіка закрила кордон із Гаїті.

Зʼявилася інформація про смерть дружини президента Гаїті Жовенеля Моїза, Мартін Моїзи, проте незабаром посольство країни спростувало цю інформацію. Перша леді була поранена, тому її вирішили відправити на лікування в США за допомогою літака. За даними NYT, зараз Мартін знаходиться в лікарні на півдні штату Флорида.